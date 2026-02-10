AUH en alerta: el trámite que ANSES exige para no perder miles de pesos

Su presentación habilita dos cobros fundamentales:

El 20% retenido de la AUH acumulado durante el año anterior

La Ayuda Escolar Anual, otro refuerzo clave para las familias

Sin este documento validado, ANSES no libera el dinero retenido, incluso si el beneficiario sigue cobrando la asignación mes a mes.

ANSES_pago

Cómo presentar la Libreta AUH de forma digital

ANSES permite realizar el trámite online, a través de Mi ANSES o la aplicación oficial. El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social (o desde la app).

Ir a la sección Hijos y seleccionar Libreta AUH .

Verificar los datos de los hijos y controlar qué campos faltan completar (educación, salud o vacunación).

Generar la Libreta en formato digital y descargarla o enviarla por mail .

Imprimir el formulario en una sola hoja , con buena calidad.

Llevarlo a la escuela o centro de salud para que sea completado y firmado.

Sacar una foto nítida del documento completo, con las cuatro esquinas visibles, buena luz y en formato JPG (menos de 3 MB).

Subir la imagen en Mi ANSES > Hijos > Libreta AUH y finalizar el trámite.

El proceso se completa cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación.

Quienes no puedan realizar el trámite digital tienen la posibilidad de presentar la Libreta de forma presencial, en una oficina de ANSES o en operativos territoriales, sin turno previo.

Cuánto se retiene de la AUH en febrero de 2026

En febrero de 2026, el monto total de la AUH es de $129.096 por hijo. Sin embargo, ANSES deposita solo el 80% mensual, equivalente a $103.256, y retiene el 20% restante, que representa $25.814 por mes.

Ese dinero se acumula a lo largo del año y solo se cobra una vez presentada y aprobada la Libreta AUH.

Este esquema funciona de manera independiente a la Tarjeta Alimentar, que se paga de forma automática y no requiere este trámite.

Cuándo se cobra la AUH en febrero

El calendario de pagos de la AUH en febrero de 2026 se organiza según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 : 9 de febrero

DNI terminados en 1 : 10 de febrero

DNI terminados en 2 : 11 de febrero

DNI terminados en 3 : 12 de febrero

DNI terminados en 4 : 13 de febrero

DNI terminados en 5 : 18 de febrero

DNI terminados en 6 : 19 de febrero

DNI terminados en 7 : 20 de febrero

DNI terminados en 8 : 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero

Las fechas exactas y el medio de cobro pueden consultarse en Mi ANSES o en la web oficial del organismo.