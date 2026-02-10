AUH y Tarjeta Alimentar: el combo que cambia el ingreso final en febrero
Con el aumento de febrero y los refuerzos vigentes, ANSES paga montos distintos según cada familia. La combinación entre AUH, Tarjeta Alimentar y otros extras modifica el ingreso final y no todos cobran lo mismo.
Con el inicio del calendario de pagos de febrero, miles de familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) comenzaron a notar diferencias en los montos acreditados. El motivo no es un error ni un pago incompleto, sino la combinación de beneficios que ANSES liquida de forma conjunta y que impacta directamente en el ingreso mensual final.
El llamado “combo” entre AUH y Tarjeta Alimentar vuelve a ser clave este mes, ya que conviven el aumento por movilidad, los refuerzos alimentarios y, en algunos casos, pagos adicionales que no todos reciben.
Por qué no todos cobran lo mismo en febrero
En febrero, ANSES aplicó un incremento del 2,8% sobre la AUH, en línea con la inflación de diciembre y el esquema de movilidad vigente. Sin embargo, el monto que cada familia percibe depende de varios factores:
Cantidad de hijos
Edad de los menores
Si hay hijos con discapacidad
Acceso a la Tarjeta Alimentar
Retenciones pendientes o pagos acumulados
Esto hace que, aun cobrando la misma asignación base, el total final sea distinto en cada caso.
Cuánto se cobra por AUH en febrero
Con el aumento aplicado, el monto bruto de la AUH se actualiza, pero ANSES continúa reteniendo el 20% mensual, que solo se recupera con la presentación de la Libreta AUH.
El pago mensual directo representa el 80% del haber, mientras que el 20% queda acumulado para un cobro posterior.
En el caso de la AUH por Discapacidad, el monto es más alto y se liquida bajo el mismo esquema de retención.
Tarjeta Alimentar: el refuerzo que no se ajusta pero suma fuerte
A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por movilidad, pero sigue siendo un refuerzo clave para el bolsillo. En febrero, los montos se mantienen sin cambios y se depositan de manera automática junto con la asignación.
El beneficio se otorga a:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años
AUH por Discapacidad (sin límite de edad)
Embarazadas que cobran la AUE
El depósito se realiza en la misma cuenta y en la misma fecha que la AUH, lo que genera un ingreso combinado que modifica el total mensual.
El ingreso final: por qué el “combo” marca la diferencia
Cuando se suman AUH + Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual puede variar de forma significativa entre una familia y otra. A esto se pueden agregar otros conceptos compatibles, como:
Complementos alimentarios
Pagos acumulados
Retenciones liberadas en meses específicos
Por eso, ANSES remarca que no existe un monto único, sino un esquema flexible que se adapta a cada situación familiar.
Cómo verificar cuánto vas a cobrar en febrero
Para conocer el monto exacto, ANSES recomienda:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
Consultar la sección Cobros > Mis Asignaciones
Revisar el detalle de liquidación, donde figuran AUH, Tarjeta Alimentar y extras
Este paso es clave para evitar confusiones y detectar si falta algún pago.