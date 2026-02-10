AUH y Tarjeta Alimentar: el combo que cambia el ingreso final en febrero

Cuánto se cobra por AUH en febrero

Con el aumento aplicado, el monto bruto de la AUH se actualiza, pero ANSES continúa reteniendo el 20% mensual, que solo se recupera con la presentación de la Libreta AUH.

El pago mensual directo representa el 80% del haber, mientras que el 20% queda acumulado para un cobro posterior.

En el caso de la AUH por Discapacidad, el monto es más alto y se liquida bajo el mismo esquema de retención.

ANSES_AUH

Tarjeta Alimentar: el refuerzo que no se ajusta pero suma fuerte

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por movilidad, pero sigue siendo un refuerzo clave para el bolsillo. En febrero, los montos se mantienen sin cambios y se depositan de manera automática junto con la asignación.

El beneficio se otorga a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años

AUH por Discapacidad (sin límite de edad)

Embarazadas que cobran la AUE

El depósito se realiza en la misma cuenta y en la misma fecha que la AUH, lo que genera un ingreso combinado que modifica el total mensual.

El ingreso final: por qué el “combo” marca la diferencia

Cuando se suman AUH + Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual puede variar de forma significativa entre una familia y otra. A esto se pueden agregar otros conceptos compatibles, como:

Complementos alimentarios

Pagos acumulados

Retenciones liberadas en meses específicos

Por eso, ANSES remarca que no existe un monto único, sino un esquema flexible que se adapta a cada situación familiar.

Cómo verificar cuánto vas a cobrar en febrero

Para conocer el monto exacto, ANSES recomienda:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Consultar la sección Cobros > Mis Asignaciones

Revisar el detalle de liquidación, donde figuran AUH, Tarjeta Alimentar y extras

Este paso es clave para evitar confusiones y detectar si falta algún pago.