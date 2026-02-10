Se supo cómo es el real vínculo de la China Suárez con las hijas de Icardi tras el escándaloso cumple de Magnolia

Acto seseguido, el panelista César Carozza planteó una duda sobre la dinámica familiar: "Entiendo lo de la familia ensamblada. Pero mi duda es: ¿quién del entorno de Mauro Icardi contendría a las nenas dentro de ese cumpleaños? Porque la vieron muy poco a la China y muy poco a las hijas de ella".

"Es una buena pregunta, pero a ver... acordate la limitación que tengo, pero ese muy poco no fue tampoco, eh. Y además hay informes que son muy importantes que hablan del buen vínculo y de la buena relación que hay", aclaró. Y agregó: "En la pregunta tuya, César, la premisa no es esa. Hay contención".

Cómo fue el tenso episodio que habría afectado a Isabella por Magnolia y cuál fue la actitud que habría tenido la China

El octavo cumpleaños de Magnolia, hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña, estuvo lejos de ser un festejo tranquilo. La ausencia de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara en la celebración abrió un nuevo capítulo de tensión familiar, y la actitud de la actriz terminó generando un inesperado revuelo.

La encargada de destapar la interna fue Juariu, quien en sus redes sociales lanzó una revelación que encendió la polémica: “Confirmado por fuentes cercanas que la malla que tiene puesta Magnolia es un regalo de Mauro a Isi. Parece que Isi vio todo por TikTok y se puso mal”.

Por su parte, Vicky Braier sumó más detalles sobre lo ocurrido: “Icardi les dijo que si iban, les iba a dar regalos. Ellas dijeron que no. Entonces les negaron los regalos que tenían para ellas. Como los del cumpleaños de Francesca que les dijo que si no iba no se los iban a dar”.

El relato se volvió aún más llamativo cuando Juariu agregó una reflexión sobre la actitud de Icardi y el gesto de la China: "Lo loco es que las obligue a ir a un cumple en el que él no iba a estar. Qué pesado. Y como respuesta a todo esto, ¿le ponen la malla de Isi que le regaló el padre? ¿Qué es? ¿Un castigo? La verdad que las niñas no tienen nada que ver con esto".

De esta manera, lo que debía ser una celebración infantil terminó transformándose en un episodio cargado de especulaciones y comentarios que volvieron a poner en el centro de la escena la compleja dinámica entre las familias involucradas.