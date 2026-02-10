Wanda Nara estalló en vivo y fulminó a la China Suárez: también apuntó contra Pampita y Vicuña

Con dureza, lanzó: "Mis hijas no la sienten y ni tienen la obligación de sentir familia a una mujer con tan pocos valores".

Por último, cerró con otra acusación directa: "Que ella se deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza".

Embed

Quién es el famoso al que cancelaron por su vínculo con la China Suárez

Damián Pier Basile, ganador de Bake Off Argentina en 2020, se convirtió inesperadamente en protagonista de una controversia luego de preparar la torta del cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez.

Lo que debía ser un festejo infantil terminó derivando en una lluvia de críticas en redes sociales que apuntaron directamente contra el pastelero, sin cuestionar su talento ni su trabajo. Todo comenzó cuando la pareja de Mauro Icardi compartió imágenes del evento en su casa, ambientado con la temática de Stranger Things.

En esas publicaciones, la actriz agradeció públicamente a Pier Basile por la torta, un gesto habitual entre celebridades, pero que en esta ocasión disparó un conflicto inesperado. Desde entonces, sus redes se llenaron de mensajes agresivos. En uno de sus últimos reels, el pastelero recibió más de 500 comentarios cargados de insultos y burlas. Entre ellos, uno de los más repetidos decía: "Che, Damián, ¿sabés hacer la torta Tatiana? Esa que cuando la probás, empezás a trincarte maridos ajenos".

A ese comentario se sumaron otros igual de duros: "Tortas sabor a marido ajeno"; "¿Para encargar una torta tengo robar un macho ajeno o cómo es?"; "Qué lástima empañar tu laburo por una torta para la Tati"; "Hacés torta para amantes"; "Esto en mi barrio se llama traición"; "¿Torta sin olor hay?"; "Unas ganas de ser cancelado".

El episodio tuvo además un efecto colateral: el reel que Damián había publicado correspondía a una campaña para una marca que lo contrató, y ante la avalancha de críticas se vio obligado a borrar los comentarios ofensivos. Así, lo que parecía un simple trabajo para un cumpleaños terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza y lo puso en el ojo de la tormenta.

la china suarez torta magnolia