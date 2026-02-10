Wanda Nara estalló en vivo y fulminó a la China Suárez: también apuntó contra Pampita y Vicuña

Tras la polémica por el cumpleaños de Magnolia Vicuña, Wanda Nara disparo con munición pesada contra la China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi, y también mencionó a Pampita y a Benjamín Vicuña.
Wanda Nara volvió a encender la polémica tras el cumpleaños de Magnolia y apuntó contra la China Suárez, Pampita y Benjamín Vicuña.
En DDM (América TV), Guido Zaffora leyó en vivo un mensaje que recibió de la conductora de MasterChef Celebrity mientras en el programa conversaban con Elba Marcovecchio, abogada del futbolista.
En ese texto, Wanda fue contundente: "Por qué no le manda carta documento a Pampita, ya que ningún familiar fue o al propio padre", comenzó diciendo la empresaria. Cabe recordar que Vicuña celebró al día siguiente con la misma temática del cumpleaños: Stranger Things.
La mediática también se refirió a la ausencia de sus hijas en el festejo: "Con qué familiar de Mauro iba a estar". Y agregó: "Los hermanos de sangre no fueron, imaginate mis hijas que no la sienten familia".
Con dureza, lanzó: "Mis hijas no la sienten y ni tienen la obligación de sentir familia a una mujer con tan pocos valores".
Por último, cerró con otra acusación directa: "Que ella se deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza".
Damián Pier Basile, ganador de Bake Off Argentina en 2020, se convirtió inesperadamente en protagonista de una controversia luego de preparar la torta del cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez.
Lo que debía ser un festejo infantil terminó derivando en una lluvia de críticas en redes sociales que apuntaron directamente contra el pastelero, sin cuestionar su talento ni su trabajo. Todo comenzó cuando la pareja de Mauro Icardi compartió imágenes del evento en su casa, ambientado con la temática de Stranger Things.
En esas publicaciones, la actriz agradeció públicamente a Pier Basile por la torta, un gesto habitual entre celebridades, pero que en esta ocasión disparó un conflicto inesperado. Desde entonces, sus redes se llenaron de mensajes agresivos. En uno de sus últimos reels, el pastelero recibió más de 500 comentarios cargados de insultos y burlas. Entre ellos, uno de los más repetidos decía: "Che, Damián, ¿sabés hacer la torta Tatiana? Esa que cuando la probás, empezás a trincarte maridos ajenos".
A ese comentario se sumaron otros igual de duros: "Tortas sabor a marido ajeno"; "¿Para encargar una torta tengo robar un macho ajeno o cómo es?"; "Qué lástima empañar tu laburo por una torta para la Tati"; "Hacés torta para amantes"; "Esto en mi barrio se llama traición"; "¿Torta sin olor hay?"; "Unas ganas de ser cancelado".
El episodio tuvo además un efecto colateral: el reel que Damián había publicado correspondía a una campaña para una marca que lo contrató, y ante la avalancha de críticas se vio obligado a borrar los comentarios ofensivos. Así, lo que parecía un simple trabajo para un cumpleaños terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza y lo puso en el ojo de la tormenta.