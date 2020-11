Quirós y la eficacia de las vacunas: "Me parece alentador, pero por ahora es un dato periodístico"

"No hemos podido ver los datos técnicos para estar seguros de la robustez", dijo el ministro porteño (Foto: captura de TV).

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, brindó este martes su habitual reporte sanitario y opinó sobre la eficacia que reportaron las vacunas de Moderna, Sputnik V y Pfizer, todas por encima del 90%. Consideró que son datos "alentadores" aunque meramente "periodísticos", ya que los laboratorios no difundieron los datos técnicos que prueban esa efectividad.

"No hemos podido ver los datos, no hemos podido ver la cantidad de personas y en qué cantidad de meses han sido seguidas. Todavía no tenemos datos técnicos para estar seguros de la robustez de lo que están informando. Falta la información técnica para comprender la información periodística que han dado tres fabricantes de vacunas. Pero me parece que es muy alentador", manifestó.

Fue justamente ayer que el laboratorio Moderna informó que su vacuna contra el coronavirus tiene un grado de efectividad del 94,5%. Días antes, la compañía norteamericana Pfizer había reportado un resultado por encima del 90%, mientras que la rusa Sputnik V del 92%.

Quirós consideró que los comunicados de los tres laboratorios extranjeros generaron "optimismo" al presentar una eficacia por encima del 90%, pero que "por ahora el valor de la eficacia reportado es un valor periodístico".

Finalmente, el ministro porteño hizo especial hincapié en la importancia de seguir cuidándonos: "Es una enfermedad que nos ha golpeado mucho, pero si bajamos la guardia nos puede volver a golpear de manera muy severa. El rebrote europeo es muy duro".