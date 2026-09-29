Luck Ra y Tuli Acosta reaparecieron juntos tras el escándalo con La Joaqui al grito de “a quién le importa”

“Tiras un resaquit y no toca el piso”, escribió Tuli Acosta junto al video. En cuestión de minutos, la publicación comenzó a cosechar miles de likes y comentarios, con los usuarios atentos a cada detalle de la inesperada aparición conjunta.

Claro que las interpretaciones no tardaron en dividirse. Por un lado, varios internautas entendieron la publicación como una fuerte indirecta relacionada con todo lo sucedido recientemente y volvieron a poner bajo la lupa el vínculo entre Luck Ra y Tuli Acosta, dejando entrever que podría existir algo más que una amistad.

Pero también apareció otra lectura entre los seguidores. Para muchos, la bailarina simplemente habría decidido acompañar a su amigo en la difusión de su nuevo trabajo y darle una mano con la promoción de la colaboración internacional que acaba de lanzar junto a Thalía.

Así las cosas, lo cierto es que mientras las especulaciones continúan creciendo en las redes, Luck Ra se encuentra enfocado en impulsar “A quién le importa”. De hecho, este martes el cantante compartió en sus Instagram Stories el lanzamiento y convocó a sus más de tres millones de seguidores a escuchar la canción en Spotify.

“Hoy entro al TOP 200 de Argentina”, anunció el cordobés junto a una caricatura del burro de Shrek con el que se lo compara, con su melena azul y un delantal de MasterChef Celebrity, reality que acaba de comenzar en la pantalla de Telefe y donde su participación promete ser de las más comentadas. Fue allí que sumó: “Vayan a escucharlo, que el día se presta para bailar y disfrutar”.

Cuál es la foto íntima de La Joaqui y Tiago PZK que blanquea el romance y destroza a Luck Ra

A poco más de un mes de su escandalosa separación de Luck Ra, La Joaqui volvió a apostar al amor y finalmente confirmó su romance con Tiago PZK, luego de varios días de rumores y señales en redes sociales.

Durante las primeras semanas tras la ruptura, la cantante se mostró muy afectada y dejó en claro que la decisión había sido del cordobés. “Él sigue siendo el amor de mi vida”, había expresado en una de sus entrevistas.

Por su parte, Luck Ra había revelado públicamente su dolor al contar que su expareja estaba comenzando una relación con alguien de su entorno. “Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia ya que está saliendo con un exgran amigo hace un tiempo”, manifestó.

Con el paso de los días, La Joaqui y Tiago PZK se mostraron cada vez más juntos. Ahora, una nueva foto íntima de ambos, caminando de la mano y con un vuelo privado detrás, terminó de confirmar el romance y el gran momento que atraviesan.