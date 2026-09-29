Luck Ra y Tuli Acosta reaparecieron juntos tras el escándalo con La Joaqui al grito de “a quién le importa”

Justo cuando Tiago PZK y La Joaqui decidieron blanquear su romance en las redes sociales, una escena protagonizada por Luck Ra y Tuli Acosta volvió a levantar sospechas y reavivó una polémica que parecía haber quedado atrás.
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A pesar de las desmentidas de la bailarina y el cordobés, Luck Ra y Tuli Acosta sorprendieron otra vez al mostrarse sugestivamente juntos en redes. Aquí, el nuevo video que encendió nuevamente las versiones de romance.
Justo cuando Tiago PZK y La Joaqui decidieron blanquear su romance en las redes sociales, una escena protagonizada por Luck Ra y Tuli Acosta volvió a levantar sospechas y reavivó una polémica que parecía haber quedado atrás.
El cordobés apareció nuevamente junto a su mejor amiga, justamente la joven que había sido señalada como la tercera en discordia en su ruptura, y esta vez lo hicieron al ritmo de una canción cuya letra no pasó para nada inadvertida. El video rápidamente llegó a las redes y generó todo tipo de reacciones.
La escena tuvo lugar en medio de la promoción de “A quién le importa”, la nueva colaboración de Luck Ra con Thalía, en una versión cuartetera del reconocido tema de la cantante mexicana. Para impulsar el lanzamiento, el artista grabó un video bailando la canción junto a Tuli Acosta, quien posteriormente decidió compartirlo en su cuenta de TikTok.
Y hubo un detalle que encendió todavía más los comentarios. La bailarina acompañó el posteo con una frase que, para muchos de sus seguidores, pareció tener un significado especial en medio de todos los rumores que rodearon a ambos durante las últimas semanas.
“Tiras un resaquit y no toca el piso”, escribió Tuli Acosta junto al video. En cuestión de minutos, la publicación comenzó a cosechar miles de likes y comentarios, con los usuarios atentos a cada detalle de la inesperada aparición conjunta.
Claro que las interpretaciones no tardaron en dividirse. Por un lado, varios internautas entendieron la publicación como una fuerte indirecta relacionada con todo lo sucedido recientemente y volvieron a poner bajo la lupa el vínculo entre Luck Ra y Tuli Acosta, dejando entrever que podría existir algo más que una amistad.
Pero también apareció otra lectura entre los seguidores. Para muchos, la bailarina simplemente habría decidido acompañar a su amigo en la difusión de su nuevo trabajo y darle una mano con la promoción de la colaboración internacional que acaba de lanzar junto a Thalía.
Así las cosas, lo cierto es que mientras las especulaciones continúan creciendo en las redes, Luck Ra se encuentra enfocado en impulsar “A quién le importa”. De hecho, este martes el cantante compartió en sus Instagram Stories el lanzamiento y convocó a sus más de tres millones de seguidores a escuchar la canción en Spotify.
“Hoy entro al TOP 200 de Argentina”, anunció el cordobés junto a una caricatura del burro de Shrek con el que se lo compara, con su melena azul y un delantal de MasterChef Celebrity, reality que acaba de comenzar en la pantalla de Telefe y donde su participación promete ser de las más comentadas. Fue allí que sumó: “Vayan a escucharlo, que el día se presta para bailar y disfrutar”.
A poco más de un mes de su escandalosa separación de Luck Ra, La Joaqui volvió a apostar al amor y finalmente confirmó su romance con Tiago PZK, luego de varios días de rumores y señales en redes sociales.
Durante las primeras semanas tras la ruptura, la cantante se mostró muy afectada y dejó en claro que la decisión había sido del cordobés. “Él sigue siendo el amor de mi vida”, había expresado en una de sus entrevistas.
Por su parte, Luck Ra había revelado públicamente su dolor al contar que su expareja estaba comenzando una relación con alguien de su entorno. “Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia ya que está saliendo con un exgran amigo hace un tiempo”, manifestó.
Con el paso de los días, La Joaqui y Tiago PZK se mostraron cada vez más juntos. Ahora, una nueva foto íntima de ambos, caminando de la mano y con un vuelo privado detrás, terminó de confirmar el romance y el gran momento que atraviesan.