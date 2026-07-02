Se destapó la dura interna entre Paula Chaves y Laurita Fernández: la tensión con Pedro Alfonso en el teatro

Así, la historia vuelve a poner en escena un vínculo marcado por tensiones pasadas y gestos que, con el tiempo, se transformaron en una interna que hoy vuelve a resonar en el mundo del espectáculo.

Cuál fue el reclamo de Paula Chaves que descolocó a Mario Pergolini por un premio adeudado

Paula Chaves fue invitada a Otro Día Perdido (El Trece) y sorprendió a Mario Pergolini al reclamarle un premio que, según contó, lleva más de dos décadas pendiente.

El episodio se remonta a su participación en el reality Super M 20/03, donde se consagró como ganadora. Además de quedarse con un auto, la modelo debía recibir pasajes para viajar a París, Francia, algo que nunca se concretó.

"Recordemos cuando ganaste Super M 20/03, a partir de ahí realmente detona tu carrera", señaló Pergolini, quien en aquel entonces era uno de los productores del ciclo.

La frase le dio pie a Paula para retroceder en el tiempo y recordar sus primeros pasos en los medios, aunque con un reclamo directo en medio de la evocación.

"Empecé a trabajar con la agencia de Ricardo Piñeyro y me gané un auto", relató Chaves. Pergolini, entre risas, retrucó: "¡Me sacaste un auto! Digo, te ganaste un auto".

Pero la modelo fue más filosa: "Y tenía un viaje a París que nunca me dieron... La caja vengadora soy yo. Mi primer auto me lo gané ahí a mucha honra", lanzó con humor.

El conductor, sorprendido por el reclamo en vivo, respondió: "¿Nunca te lo ganaste? Te vamos a dar el pasaje a París". Paula, sin perder la chispa, retrucó: "Cuatro eran (por los pasajes), después de 23 años, mínimo... ¿Qué hago en París sola?".

"¡Vamos a juicio!", reaccionó Pergolini con ironía. Y Chaves cerró con otra frase picante: "Yo estoy re para hacer un juicio eh. Mi gran sueño es sentarme y decir: ‘Porque mis abogados...’. Viste que toda la gente tiene muchos abogados. Me encantaría poder decirlo y vayamos a juicio".

Finalmente, el conductor concluyó con un guiño: "Vamos a ver cómo solucionamos el viaje a París", dejando abierta la posibilidad de cumplir con el premio pendiente.