Se destapó la dura interna entre Paula Chaves y Laurita Fernández: la tensión con Pedro Alfonso en el teatro

En LAM (América TV) se destaparon detalles de la interna que enfrenta a Paula Chaves y Laurita Fernández, justo en el momento en que Pedro Alfonso se sumó a la obra La cena de los tontos.
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En LAM revelaron los detalles de la interna entre Paula Chaves y Laurita Fernández, que involucra a Pedro Alfonso.
En LAM (América TV) se destaparon detalles de la interna que enfrenta a Paula Chaves y Laurita Fernández, justo en el momento en que Pedro Alfonso se sumó a la obra La cena de los tontos.
El ingreso de Alfonso se dio como reemplazo, mientras Laurita viajaba por otro proyecto. Sin embargo, Pepe Ochoa reveló un dato que encendió la polémica: "Pedro no se quería cruzar con Laurita". Y agregó: "Es una historia que viene hace un tiempo".
El periodista recordó un episodio que marcó distancia entre ellos: "Hace un tiempo Pedro y Paula fueron a ver a Martín Bossi, Laurita estaba en el escenario, y Pedro y Paula esperaron en la platea a que Laurita se vaya del teatro para bajar a saludar a Bossi". Ochoa fue tajante: "La que tiene el problema es Paula Chaves, esto data de hace años atrás".
La conversación se trasladó entonces a los recuerdos del Bailando. Denise Dumas comentó que, cuando Alfonso participaba, se pensó en Laurita como su bailarina, pero finalmente se decidió que no. Ese cambio, y en medio de todo eso, se derivó en una pelea entre Pedro y Paula, atravesada por los celos.
Así, la historia vuelve a poner en escena un vínculo marcado por tensiones pasadas y gestos que, con el tiempo, se transformaron en una interna que hoy vuelve a resonar en el mundo del espectáculo.
Paula Chaves fue invitada a Otro Día Perdido (El Trece) y sorprendió a Mario Pergolini al reclamarle un premio que, según contó, lleva más de dos décadas pendiente.
El episodio se remonta a su participación en el reality Super M 20/03, donde se consagró como ganadora. Además de quedarse con un auto, la modelo debía recibir pasajes para viajar a París, Francia, algo que nunca se concretó.
"Recordemos cuando ganaste Super M 20/03, a partir de ahí realmente detona tu carrera", señaló Pergolini, quien en aquel entonces era uno de los productores del ciclo.
La frase le dio pie a Paula para retroceder en el tiempo y recordar sus primeros pasos en los medios, aunque con un reclamo directo en medio de la evocación.
"Empecé a trabajar con la agencia de Ricardo Piñeyro y me gané un auto", relató Chaves. Pergolini, entre risas, retrucó: "¡Me sacaste un auto! Digo, te ganaste un auto".
Pero la modelo fue más filosa: "Y tenía un viaje a París que nunca me dieron... La caja vengadora soy yo. Mi primer auto me lo gané ahí a mucha honra", lanzó con humor.
El conductor, sorprendido por el reclamo en vivo, respondió: "¿Nunca te lo ganaste? Te vamos a dar el pasaje a París". Paula, sin perder la chispa, retrucó: "Cuatro eran (por los pasajes), después de 23 años, mínimo... ¿Qué hago en París sola?".
"¡Vamos a juicio!", reaccionó Pergolini con ironía. Y Chaves cerró con otra frase picante: "Yo estoy re para hacer un juicio eh. Mi gran sueño es sentarme y decir: ‘Porque mis abogados...’. Viste que toda la gente tiene muchos abogados. Me encantaría poder decirlo y vayamos a juicio".
Finalmente, el conductor concluyó con un guiño: "Vamos a ver cómo solucionamos el viaje a París", dejando abierta la posibilidad de cumplir con el premio pendiente.