El picante palito de Daniela Celis a Mica Viciconte tras la polémica por su escote: "Las tengo..."

Qué le dijo Mica Viciconte a Daniela Celis

Un inesperado momento de tensión se vivió al aire de La Jugada, el ciclo de Streams Telefe, cuando Mica Viciconte y Daniela Celis protagonizaron un cruce que rápidamente se volvió viral. Lo que comenzó como un intercambio de opiniones sobre el look de la ex Gran Hermano terminó abriendo un debate sobre los límites, la forma de vestir y el respeto dentro del ámbito laboral.

Todo surgió a partir de la camiseta blanca con la bandera argentina que eligió Daniela para el programa, una prenda que dejaba entrever que no llevaba corpiño. Lejos de ocultarlo, la influencer se tomó la situación con humor y comentó: "¡No se ve nada! Me tienen que mirar a mí", provocando las risas de sus compañeros.

Fue entonces cuando Fede Popgold aprovechó el momento e invitó a Mica a dar su opinión sobre el tema. "Decile algo", le propuso. Sin vueltas, la panelista aceptó el desafío: "Voy a ser súper sincera, la gente quiere saber".

A partir de ahí, el conductor intentó entender su postura y le preguntó: "Sos conservadora vos, ¿no?". Viciconte no dudó en responder: "Sí y soy ubicada". Para poner en contexto la discusión, Popgold agregó: "Pestañela se puso una camiseta de Argentina que puede ser que se transparente en algunas zonas, a mí no me parece tan grave".

Lejos de bajar el tono, Mica profundizó su mirada y explicó por qué consideraba inapropiado el look de su compañera. "Somos personas diferentes con personalidades distintas. Me parece que hay un tema de respeto con los compañeros, hay gente que tiene familia, mujer, y hay que tener un poco de cuidado a la hora de vestirnos. No hace falta mostrar tanto, las aureolas, ir con las luces altas del auto", expresó. Mientras tanto, Daniela prefirió no entrar en una discusión directa y recordó que "hace siete años que no usa corpiño".

En medio del intercambio, Fede buscó descomprimir el clima con un comentario que despertó nuevas risas en el estudio: "Igual las tenés lindas, yo las mostraría. Es mi opinión". Fiel a su estilo, Celis recogió el guante y respondió entre carcajadas: "Me salieron tan caras, mirá si no las voy a mostrar".

Aunque el momento terminó entre bromas, el debate no quedó ahí. Antes de cambiar de tema, Viciconte volvió a remarcar su postura con una última frase: "Yo sé que en el fondo, algo me escucha". El episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales y dio lugar a todo tipo de opiniones, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del día siguiente.