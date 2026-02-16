Martín Cirio ventiló la feroz pelea entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes: "Todo mal"

Detrás del quiebre, según las versiones que circulan, habría traiciones profesionales, problemas con equipos de baile y viejos rencores cruzados. Incluso se menciona que Tini se habría sentido dolida por decisiones laborales de Emilia, mientras que María Becerra no habría perdonado ciertos vínculos del pasado, entre ellos con Rusherking.

Pero lo más picante llegó sobre el final, cuando Cirio apuntó directo contra la imagen pública de Emilia. “Voy a decir una cosa. Varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, tejes y manejes, lo que se dice de Emilia. Cositas de Emilia como que es chica de pueblo ‘soy de Nogoyá’ y es más viva que todas juntas. Es lo que se dice... tiene algunas cositas”.

¿Quién es Martín Cirio?

Martín Cirio, también conocido por su explosivo alter ego “La Faraona”, es uno de los creadores de contenido más populares y polémicos de la Argentina. Saltó a la fama en YouTube con videos cargados de humor ácido, anécdotas personales y un estilo frontal que rápidamente lo convirtió en una figura viral. Con el tiempo, expandió su presencia a Twitch y otras plataformas, donde consolidó una comunidad fiel que lo sigue a diario.

Uno de sus mayores fenómenos fue justamente “La Faraona”, un personaje con el que respondía sin filtros consultas sobre amor, sexo y vínculos, siempre desde un tono picante y descontracturado. Además, Cirio incursionó en la música, escribió libros y relató públicamente distintas etapas de su vida, incluyendo su paso por Egipto, experiencias personales intensas y momentos de exposición mediática que lo mantuvieron en boca de todos.

A lo largo de su carrera también enfrentó fuertes controversias y procesos de “cancelación” en redes sociales, de los que logró reponerse reinventando su contenido y reforzando el vínculo con sus seguidores. Hoy, Martín Cirio es una figura influyente del streaming argentino, capaz de instalar temas, generar debate y volver tendencia cada declaración que hace, especialmente cuando se mete en internas del mundo del espectáculo.