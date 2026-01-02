La agenda de Milei en la primera semana de 2026: nuevo dólar, deuda y la mirada en la reforma laboral

El Presidente evalúa convocar nuevamente al Congreso entre el 2 al 27 de febrero, para avanzar con 2 proyectos considerados prioritarios, en un Congreso donde el Gobierno sigue dependiendo de acuerdos con bloques aliados para garantizarse la sanción de las leyes.

Aumento de salarios a funcionarios y contrataciones en el Estado

gabinete-2

Uno de los textos más relevantes publicados en el Boletín Oficial este viernes 2 de enero fue el decreto que habilita aumentos salariales para ministros, secretarios y subsecretarios, luego de dos años de congelamiento.

La norma establece que los incrementos a ministros, secretarios, y subsecretarios del Poder Ejecutivo -todos cargos políticos- estarán atados al resultado fiscal, de modo que solo se efectivizarán en escenarios de superávit, y se equiparan al mismo porcentaje de aumento anual que el gobierno otorgó al resto de los empleados estatales con los acuerdos paritarios.

La disposición excluye expresamente al presidente Milei y a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, cuyos haberes no se verán modificados.

Reforma de la SIDE

Milei avanzó en el primer día hábil del año con una profunda modificación del sistema de inteligencia nacional a través de un DNU que reformó la ley vigente y que ahora deberá ser autorizada o rechazada por el Congreso.

El decreto de necesidad y urgencia redefine el rol de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), crea dos nuevas comunidades -la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional- y amplía las funciones vinculadas a ciberseguridad y contrainteligencia.

Dólar con nuevo sistema de bandas

el-ministro-de-economia-luis-caputo-junto-al-presidente-del-banco-central-santiago-bausili-foto-matias-bagliettoreuters-4KKBLAJZZFEN7GRU5VNZYQMXAI

Desde este viernes 2 de enero, el tercer año de gestión libertaria inició con cambios en el programa económico con la entrada en vigencia de nuevas medidas y disposiciones.

El Banco Central (BCRA) puso en marcha el nuevo esquema de bandas cambiarias alineadas al índice de inflación del INDEC, y el dólar oficial trepó en la primera jornada hábil del año hasta $20.

En la práctica, ese valor se posicionaba en 2,5% de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, dejando atrás el primer sistema de bandas que tenía como base al 1% mensual, tal como se había diseñado luego de que se anunciara a salida del cepo cambiario. Hoy, el piso se ubicaba en $916,58 y el techo en $1.526,09, con el compromiso del Banco Central de salir a comprar dólares para acumular reservas.

Otra de las resoluciones que entró en vigencia estos primeros días de enero, es el nuevo esquema de subsidios tarifarios,

Pago del primer vencimiento de deuda en 2026

El próximo 9 de enero, el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá afrontar el pago de vencimientos por un total de US$4.225 millones.

Según confirmaron fuentes de Economía, el Tesoro cuenta con US$1.800 millones destinados a ese pago, que fueron obtenidos de la colocación del BONAR 2029N, la compra de reservas y la utilización parcial o total de los US$700 millones que ingresarán por las concesiones hidroeléctricas.

Aunque no queda claro como financiará el monto restante. Entre las posibles vías de financiamiento, Caputo no descartó la negociación de un nuevo préstamo con bancos internacionales (REPO).

Los viajes de Milei en 2026

Milei Córdoba (2)

Tal como había anticipado A24.com, con la Casa Rosada concentrada en sostener el rumbo económico, garantizar la gobernabilidad y proyectar la figura del presidente como un líder de la derecha regional, Milei prepara para después de mediados de enero, una agenda de viajes que combina exposición internacional y recorridas locales.

Entre el 18 y el 23 de enero está prevista su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, una cita central para el Gobierno en su estrategia de vinculación con inversores y líderes globales.

En marzo planea viajar a Nueva York y a Chile, y no descarta una escapada relámpago a Washington para la firma del acuerdo comercial con Donald Trump.

Antes, el Presidente tiene programadas visitas políticas locales a las provincias de Córdoba y Buenos Aires, en el marco de la gira que impulsa la jefa de LLA, Karina Milei como parte de la consolidación del partido político nacional.