La agenda de Milei en la primera semana de 2026: nuevo dólar, deuda y la mirada en la reforma laboral
Milei arrancó el 2026 con actividad plena desde Olivos: en los primeros días firmó una batería de decretos, debutó el nuevo régimen de bandas cambiarias y tarifas y se prepara para el primer vencimiento de deuda del año. Cómo vienen las negociaciones por la reforma laboral.
Javier Milei permanece en Olivos, monitoreando el plan económico y los debates por las reformas para 2026. Foto: Casa Rosada
Javier Milei arrancó el año con plena actividad desde la residencia de Olivos. Empezó el 2026 con una batería de decretos de necesidad y urgencia, con los que impulsó una fuerte reforma de la SIDE, puso límites a nuevas contrataciones del Estado, descongeló el sueldo de los funcionarios, puso en marcha el nuevo esquema de tarifas eliminando el esquema diferencial de subsidios, puso en marcha el nuevo régimen de bandas cambiarias y se prepara para el primer vencimiento de deuda del año y el debate en el Congreso de la reforma laboral.
Con más de medio Gabinete de vacaciones, el presidente decidió seguir trabajando desde Olivos, como había anticipado A24.com.
Además de Milei, permanecerán todo enero y febrero sin vacaciones, monitoreando la marcha del plan desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, como parte de la mesa política del gobierno que retomará en la primera semana de enero las negociaciones con gobernadores y bloques aliados en el Congreso, en busca de apoyo a la ley de reforma laboral y la ley de Glaciares.
Milei le pondrá fecha en los próximos días al llamado a sesiones extraordinarias para que en febrero el Senado y la Cámara de Diputados debatan los proyectos de reforma laboral y de la ley de Glaciares, dos iniciativas que el Gobierno considera fundamentales para atraer inversiones extranjeras y reactivar la economía a partir de marzo, antes de iniciar otros debates de fondo como es la demorada reforma tributaria integral o los cambios en la Corte Suprema de Justicia.
El Presidente evalúa convocar nuevamente al Congreso entre el 2 al 27 de febrero, para avanzar con 2 proyectos considerados prioritarios, en un Congreso donde el Gobierno sigue dependiendo de acuerdos con bloques aliados para garantizarse la sanción de las leyes.
Aumento de salarios a funcionarios y contrataciones en el Estado
La norma establece que los incrementos a ministros, secretarios, y subsecretarios del Poder Ejecutivo -todos cargos políticos- estarán atados al resultado fiscal, de modo que solo se efectivizarán en escenarios de superávit, y se equiparan al mismo porcentaje de aumento anual que el gobierno otorgó al resto de los empleados estatales con los acuerdos paritarios.
La disposición excluye expresamente al presidente Milei y a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, cuyos haberes no se verán modificados.
Reforma de la SIDE
Milei avanzó en el primer día hábil del año con una profunda modificación del sistema de inteligencia nacional a través de un DNU que reformó la ley vigente y que ahora deberá ser autorizada o rechazada por el Congreso.
Desde este viernes 2 de enero, el tercer año de gestión libertaria inició con cambios en el programa económico con la entrada en vigencia de nuevas medidas y disposiciones.
El Banco Central (BCRA) puso en marcha el nuevo esquema de bandas cambiarias alineadas al índice de inflación del INDEC, y el dólar oficial trepó en la primera jornada hábil del año hasta $20.
En la práctica, ese valor se posicionaba en 2,5% de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, dejando atrás el primer sistema de bandas que tenía como base al 1% mensual, tal como se había diseñado luego de que se anunciara a salida del cepo cambiario. Hoy, el piso se ubicaba en $916,58 y el techo en $1.526,09, con el compromiso del Banco Central de salir a comprar dólares para acumular reservas.
Otra de las resoluciones que entró en vigencia estos primeros días de enero, es el nuevo esquema de subsidios tarifarios,
Pago del primer vencimiento de deuda en 2026
El próximo 9 de enero, el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá afrontar el pago de vencimientos por un total de US$4.225 millones.
Según confirmaron fuentes de Economía, el Tesoro cuenta con US$1.800 millones destinados a ese pago, que fueron obtenidos de la colocación del BONAR 2029N, la compra de reservas y la utilización parcial o total de los US$700 millones que ingresarán por las concesiones hidroeléctricas.
Aunque no queda claro como financiará el monto restante. Entre las posibles vías de financiamiento, Caputo no descartó la negociación de un nuevo préstamo con bancos internacionales (REPO).
Entre el 18 y el 23 de enero está prevista su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, una cita central para el Gobierno en su estrategia de vinculación con inversores y líderes globales.
En marzo planea viajar a Nueva York y a Chile, y no descarta una escapada relámpago a Washington para la firma del acuerdo comercial con Donald Trump.
Antes, el Presidente tiene programadas visitas políticas locales a las provincias de Córdoba y Buenos Aires, en el marco de la gira que impulsa la jefa de LLA, Karina Milei como parte de la consolidación del partido político nacional.