Régimen Penal Juvenil: Martín Menem reúne a los jefes de bloque en Diputados para organizar el debate

martin menem

La convocatoria a los jefes de bloque se da en un escenario de negociaciones cruzadas, en el que el Gobierno busca sostener acuerdos con sectores dialoguistas, pero enfrenta resistencias de la oposición dura y de bloques que cuestionan la constitucionalidad y el impacto social de la iniciativa.

Reforma laboral: el otro eje de las extraordinarias

En paralelo al debate por el Régimen Penal Juvenil, el oficialismo continúa afinando apoyos para la reforma laboral, considerada prioritaria dentro del paquete de proyectos a tratar en extraordinarias.

Este martes, la senadora Patricia Bullrich mantuvo un nuevo encuentro con referentes de espacios dialoguistas para acercar posiciones antes del inicio formal del tratamiento del proyecto en el Congreso.

Tras la reunión, Bullrich aseguró que el Gobierno aceptó cambios al texto original, aunque evitó brindar precisiones: “Hemos aceptado muchas propuestas y muchos cambios, pero los vamos a dar a conocer recién en el recinto”, señaló.

PATRICIA BULLRICH SOBRE LA REFORMA LABORAL: "TENEMOS LOS NÚMEROS NECESARIOS" PATRICIA BULLRICH SOBRE LA REFORMA LABORAL: "TENEMOS LOS NÚMEROS NECESARIOS"

No obstante, remarcó que las negociaciones no modifican el eje central de la política oficial:“Nada va contra nuestra bandera fundamental que es la del superávit fiscal”, afirmó.