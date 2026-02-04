Régimen Penal Juvenil: Martín Menem reúne a los jefes de bloque en Diputados para organizar el debate
El titular de la Cámara de Diputados convocó a los referentes parlamentarios para avanzar con el tratamiento del proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años. La iniciativa forma parte del temario de febrero, junto con la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
Régimen Penal Juvenil: Martín Menem reúne a los jefes de bloque en Diputados (Foto: archivo).
En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a una reunión de jefes de bloque para este miércoles a las 14, con el objetivo de ordenar el debate parlamentario y medir el clima político en torno a una iniciativa que genera fuertes diferencias entre las distintas fuerzas.
La discusión sobre el Régimen Penal Juvenil volvió a ganar centralidad luego de que el Gobierno lo incorporara formalmente al temario de febrero. La intención del oficialismo es avanzar con una modificación de fondo del sistema penal, en línea con el discurso de endurecimiento frente al delito.
Semanas atrás, el propio Menem había anticipado la postura del espacio libertario a través de sus redes sociales: “Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión. En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal. No hay medias tintas: el que las hace, las paga. Tenemos clara nuestra posición”.
La convocatoria a los jefes de bloque se da en un escenario de negociaciones cruzadas, en el que el Gobierno busca sostener acuerdos con sectores dialoguistas, pero enfrenta resistencias de la oposición dura y de bloques que cuestionan la constitucionalidad y el impacto social de la iniciativa.
Reforma laboral: el otro eje de las extraordinarias
En paralelo al debate por el Régimen Penal Juvenil, el oficialismo continúa afinando apoyos para la reforma laboral, considerada prioritaria dentro del paquete de proyectos a tratar en extraordinarias.
Este martes, la senadora Patricia Bullrich mantuvo un nuevo encuentro con referentes de espacios dialoguistas para acercar posiciones antes del inicio formal del tratamiento del proyecto en el Congreso.
Tras la reunión, Bullrich aseguró que el Gobierno aceptó cambios al texto original, aunque evitó brindar precisiones: “Hemos aceptado muchas propuestas y muchos cambios, pero los vamos a dar a conocer recién en el recinto”, señaló.
PATRICIA BULLRICH SOBRE LA REFORMA LABORAL: "TENEMOS LOS NÚMEROS NECESARIOS"
No obstante, remarcó que las negociaciones no modifican el eje central de la política oficial:“Nada va contra nuestra bandera fundamental que es la del superávit fiscal”, afirmó.