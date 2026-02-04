En vivo Radio La Red
Lujo, falta fuerte y expectativa: así fue el estreno de Ricardo Centurión en Racing de Córdoba

Ricardo Centurión sumó sus primeros minutos en el conjunto de Nueva Italia durante un amistoso ante Sportivo Belgrano, que terminó 0-0. Fue titular, mostró destellos de su talento y dejó una primera impresión positiva en su regreso al país.

Después de varios días de expectativa, Ricardo Centurión volvió a pisar una cancha en el fútbol argentino. Este martes por la noche, el mediocampista de 33 años debutó oficialmente en Racing de Córdoba, en un amistoso frente a Sportivo Belgrano de San Francisco que terminó sin goles. Más allá del resultado, el foco estuvo puesto en el estreno de uno de los refuerzos más resonantes de la Primera Nacional, que dejó señales claras de su impronta dentro del campo de juego.

image

El encuentro se disputó en el estadio del conjunto de Nueva Italia y fue abierto al público, en una jornada que generó entusiasmo entre los hinchas. El cuerpo técnico de Racing dispuso dos partidos de 70 minutos, divididos en tiempos de 35, y optó por presentar formaciones distintas en cada uno. Centurión fue titular en el segundo encuentro y se desempeñó como mediocampista por la izquierda, posición desde la cual buscó intervenir con la pelota y aportar desequilibrio.

Aunque no pudo convertir, el ex Boca y San Lorenzo mostró parte de su repertorio. En una de sus primeras intervenciones intentó un lujo que terminó con una dura infracción del rival, una escena que rápidamente se viralizó y que resumió, en cierta forma, lo que puede esperarse de su paso por la categoría: talento, protagonismo y marcas fuertes.

Cómo fue el primer partido de Centurión con Racing de Córdoba

Desde lo futbolístico, Centurión se mostró activo y participativo. Pidió la pelota, intentó asociarse y buscó romper líneas desde su sector. Si bien el ritmo del partido fue el propio de una pretemporada y el marcador no se movió, el volante dejó en claro que llega con rodaje: venía de jugar en Oriente Petrolero de Bolivia, donde convirtió nueve goles en 31 partidos durante el último año.

En su presentación como refuerzo, el propio jugador había remarcado que volvía “más maduro” y enfocado en lo futbolístico, dejando atrás una etapa en la que fue noticia principalmente por cuestiones extradeportivas. Ese mensaje empezó a reflejarse en el campo, con una actitud comprometida y sin gestos de frustración pese a la dureza del rival.

Qué representa su llegada para Racing de Córdoba

Con una trayectoria que incluye pasos por Racing de Avellaneda, Boca, San Lorenzo, Vélez, San Pablo y Genoa de Italia, Centurión acumula 341 partidos como profesional y 55 goles. Su incorporación significa un salto de jerarquía para Racing de Córdoba, que afronta la temporada con el objetivo claro de pelear por el ascenso a Primera División.

El debut, aunque informal, sirvió como primer termómetro. No hubo goles ni grandes flashes, pero sí indicios de que el “10” puede convertirse en una pieza clave dentro del proyecto deportivo. La pregunta que sobrevuela Nueva Italia es inevitable: ¿podrá Centurión ser el conductor que lleve a Racing de Córdoba de regreso a la máxima categoría?

Por ahora, el primer paso ya está dado. Y dejó una imagen que invita a ilusionarse.

