Lujo, falta fuerte y expectativa: así fue el estreno de Ricardo Centurión en Racing de Córdoba

En su presentación como refuerzo, el propio jugador había remarcado que volvía “más maduro” y enfocado en lo futbolístico, dejando atrás una etapa en la que fue noticia principalmente por cuestiones extradeportivas. Ese mensaje empezó a reflejarse en el campo, con una actitud comprometida y sin gestos de frustración pese a la dureza del rival.

Qué representa su llegada para Racing de Córdoba

Con una trayectoria que incluye pasos por Racing de Avellaneda, Boca, San Lorenzo, Vélez, San Pablo y Genoa de Italia, Centurión acumula 341 partidos como profesional y 55 goles. Su incorporación significa un salto de jerarquía para Racing de Córdoba, que afronta la temporada con el objetivo claro de pelear por el ascenso a Primera División.

El debut, aunque informal, sirvió como primer termómetro. No hubo goles ni grandes flashes, pero sí indicios de que el “10” puede convertirse en una pieza clave dentro del proyecto deportivo. La pregunta que sobrevuela Nueva Italia es inevitable: ¿podrá Centurión ser el conductor que lleve a Racing de Córdoba de regreso a la máxima categoría?

Por ahora, el primer paso ya está dado. Y dejó una imagen que invita a ilusionarse.