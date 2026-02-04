Chano Charpentier se mostró por primera vez con su novia Tamara Bianchi en Punta del Este: las fotos
El cantante Chano Charpentier se mostró disfrutando de las vacaciones en las playas de Punta del Este acompañado de su pareja Tamara Bianchi. Las imágenes.
4 feb 2026, 11:10
Punta del Este sigue siendo plaza elegida por muchos famosos para pasar sus vacaciones y esta vez fue Chano Moreno Charpentier quien se mostró enamorado con su novia Tamara Bianchi disfrutando de unos días de descanso y amor en la arena uruguaya.
El cantante y líder de Tan Biónica junto a su novia disfrutaron de un día de playa y compartieron juntos un almuerzo en el restaurante Popei de José Ignacio y luego caminaron juntos tomados de la mano por el balneario.
El artista se mostró vestido con un look bien veraniego con chaleco, gorro playero y antejos de sol color negro. Por su parte Tamara lució una remara color blanco y lentes para el sol.
Se tratan de las primeras fotos que se conocen de Chano con su novia después de que el músico blanqueó hace unos meses su relación con ella, la cual comenzó hace unos años y mantuvo en reserva.
Después de un gran 2025 con varias funciones sold out de Tan Biónica en distintos estadios, el cantante disfruta de unos días de vacaciones acompañado de su pareja.
PrimiciasYa te acerca las mejores fotos de las románticas vacciones de Chano Moreno Charpentier y su novia Tamara en las playas de Punta del Este.
Qué dijo Chano de su noviazgo con Tamara
En su visita al programa Otro día perdido (El Trece), Chano Moreno Charpentir dio detalles de su relación con Tamara, la cual comenzó años atrás y que mantuvo en silencio.
“Estoy en pareja, sí, y muy feliz. La verdad que estoy hace como tres o cuatro años”, expresó el cantante cuando Mario Pergolini le preguntó por su situación sentimental.
El conductor después le consultó si puede haber plan de boda y el líder de Tan Biónica comentó: "No creo que casarnos... No somos muy de ese estilo”.
“Estoy enamorado pero no me ha pasado más eso de ese amor adolescente viste. A veces la genet me reta por eso de las mariposas en la panza y yo creo que es parte de la adolescencia de otros momentos”, continuó Chano.
Y destacó la importancia de ella en su vida en un momento donde no la estaba pasando bien: “Yo ahora fui construyendo un amor con Tami, que es una persona que me hace muy feliz. Que salvó mi vida en una situación que no vale la pena contar, pero salvó mi vida”.
“Yo siento que Dios me la puso ahí y que es ella. Al principio sentí que es la mujer que me puso el destino. No es que yo me enamoré perdidamente y esta es la mujer de mi vida. No, no, Sentí que alguien la puso ahí y empecé a conocerla, a quererla, y darme cuenta la mujer increíble que es y que es el amor de mi vida", concluyó el artista a corazón abierto.