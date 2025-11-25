El emotivo video de Antonella Menem con Carlos Menem Jr. que podría generar nuevas tensiones con Zulemita Menem

La empresaria también se refirió a la historia de Antonella y a las versiones sobre su origen. “A Antonella también la presentan como víctima y todo lo contrario. Antes que mi hermano falleciera dijo que él se iba a hacer cargo si era su hija. No es algo que yo inventé. Esta mujer estuvo con mi hermano y con Emir Yoma, mi tío. Fue la explicación que dio mi hermano. Cuando se hacen el ADN, fue privado y pagado por Emir. Mi papá no la quería ver tampoco”, había asegurado.

Zulemita también había subrayado que parte de la disputa gira en torno a bienes familiares. Entre ellos, mencionó la concesionaria de Toyota en Núñez, de la cual es titular. “Reclama que mi empresa es de ella. Mi hermano falleció en el 95 y fue abierta en el 98. No tiene sentido”, había remarcado.

¿Cuál fue el momento que, según Zulemita Menem, marcó un antes y un después en su relación con Máximo?

En el contexto del lanzamiento de la serie que retrata la vida de Carlos Menem en Amazon Prime Video, con Leonardo Sbaraglia en el papel principal, Zulemita Menem explicó públicamente los motivos de su alejamiento de su hermano Máximo Menem, fruto de la relación de su padre con la chilena Cecilia Bolocco.

Por primera vez, la hija del exmandatario dio detalles sobre el episodio que marcó un quiebre con Máximo. Lo hizo en una entrevista para el ciclo DDM (América TV), después de que el joven reconociera que su vínculo con ella y con la familia de su padre estaba completamente cortado.

El origen de la distancia se remonta a un momento ocurrido en la casa familiar de Echeverría, cuando Carlos Menem todavía vivía. Allí, Máximo decidió grabar de manera oculta una charla privada que mantenían, gesto que incomodó a Zulemita y que ella no dejó pasar.

“Hubo una pelea entre Máximo y vos, ¿eso es verdad? Se habla mucho de eso en la prensa chilena...”, le consultó Guido Záffora sobre la relación entre los hermanos. A lo que Zulemita Menem respondió: “No, no hubo ninguna pelea. Hay algo, una sola cosa que una vez sucedió”.

Luego relató cuál fue la situación que terminó de romper el lazo entre ambos: “Les recuerdo que Máximo tiene la edad de mi hijo. Una vez vino a casa, a Echeverría, y cosa de niños, puso a grabar la conversación con mi papá, a grabar a escondidas”.

“Cuando yo lo vi, le pedí que por favor borre la conversación, que no estaba bien”, añadió la hija del ex presidente. Y subrayó: “Fue una cosa así, en un ambiente de familia y privado, que tampoco se le iba a permitir a él ni a un hijo mío. Porque es algo que no está bueno, lo mismo que yo entre a la casa de cualquiera de ustedes, tengo un celular escondido y grabe una conversación”.

Zulemita recordó que en ese instante le señaló a Máximo —que era muy joven— que no correspondía registrar conversaciones ajenas: “Simplemente para enseñarle un poco, no había nada grave en la conversación, simplemente enseñarle educación a una criatura que tenía la edad de mi hijo, nada más”, concluyó.