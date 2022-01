Reunión entre Guzmán y la oposición por el FMI: duras críticas de Juntos por el Cambio por la postergación del encuentro

"El gobierno nos acaba de llamar y suspendió la reunión. En el peronismo se matan entre ellos. En Juntos tenemos una alianza con algunos debates, pero nadie se fue. Sin duda que tuvimos problemas, reconoció entrevistada en radio La Red.

Por su parte, el diputado nacional por Córdoba y presidente del bloque UCR Mario Negri acudió a su cuenta de Twitter y aportó su visión de la postergación: "Un final anunciado. El ministro de Economía y el Gobierno sólo querían una reunión con la oposición para que los aplaudieran, sin informar nada. Están jugando con el futuro de los argentinos y de continuar así encaminan al abismo a todo el país".

Embed Un final anunciado. El ministro de Economía y el Gobierno sólo querían una reunión con la oposición para que los aplaudieran, sin informar nada. Están jugando con el futuro de los argentinos y de continuar así encaminan al abismo a todo el país. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) January 17, 2022

Por su parte, el senador y ex gobernador de Mendoza, resaltó: "El Gobierno prefiere ningunear a la oposición y no mostrar el aparente acuerdo con el FMI. Todo esto los pinta de cuerpo entero, aunque a mi no me sorprenden".

Embed El gobierno prefiere ningunear a la oposición y no mostrar el aparente acuerdo con el FMI. Todo esto los pinta de cuerpo entero, aunque a mi no me sorprenden. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) January 17, 2022

En la misma línea, Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, cruzó directamente al titular del Palacio de Hacienda: "Parece que ha sido desactivada la reunión con Martín Guzmán. Es la improvisación permanente. No vale la pena participar de una foto que no tenga un nivel de seriedad e institucionalidad".

"Ojalá el retraso sea por algo bueno para dar más información que la que recibieron los gobernadores días atrás. El país lo necesita para no continuar con turbulencias e incertidumbre", satirizó el dirigente opositor.

El comunicado de la Coalición Cívica ARI

También en Twitter, la Coalición Cívica difundió un duro comunicado en el que repudió la decisión de posponer la cumbre entre Martín Guzmán y los dirigentes opositores: "Necesitamos un acuerdo serio y sin improvisación por el bien de toda la Argentina y para que las cosas no empeoren. Si existiere una carta de intención de acuerdo con el FMI su tratamiento en el Congreso debe ser transparente con todas las fuerzas políticas y de cara a la gente".

Embed Necesitamos un acuerdo serio y sin improvisación por el bien de toda la Argentina y para que las cosas no empeoren. Si existiere una carta de intención de acuerdo con el FMI su tratamiento en el Congreso debe ser transparente con todas las fuerzas políticas y de cara a la gente. — Coalición Cívica ARI (@ccari_ok) January 17, 2022

Quién juega de local, el gran conflicto que dilata la reunión

La postergación ya es un hecho. Esta semana no se haría la reunión. Según adelantó A24.com, probablemente tampoco sería esta semana. Cuando la reunión se materialice va a ser en un marco distinto al que había anticipado Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y titular de la UCR: no va a estar Alberto Fernández ni los gobernadores, sino apenas los jefes de bloque de la oposición. ¿Cuándo podría ser eso? Hacia fin de enero, aunque ya no se descarta que los tiempos puedan anticiparse.

Por lo pronto, oficialismo y oposición no se pusieron de acuerdo en el lugar. El Gobierno esperaba hasta último momento que la oposición se acerque al Ministerio de Economía; Juntos por el Cambio insistía en que fuera en el Congreso. También ellos tienen su propia interna.

Con las negociaciones trabadas, a Martín Guzmán se le ocupó la agenda y se va mañana a San Juan para lanzar la asociación pública-privada para la producción de equipamiento para la generación de energía limpia en seis provincias. Lo invitó Alberto Fernández, como una salida políticamente correcta para evitar un desaire público a la oposición.

Mientras tanto, en el Congreso seguían esperando. Hasta la mañana del lunes insistían desde los bloques de Juntos por el Cambio que la reunión iba a ser el 17 a las 17 (mañana martes). En cambio, cerca de Sergio Massa en ningún momento daban por confirmada la fecha, hora y lugar.