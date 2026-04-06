Caso Adorni: el fiscal solicitó informes sobre inmuebles y salidas del país

Los oficios enviados a Migraciones buscan reconstruir con mayor precisión "los itinerarios y modalidades de traslado" de todos los investigados.

Sobre las propiedades

Las medidas judiciales también apuntan a documentación vinculada a la vivienda ubicada en el Country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, presuntamente a nombre de la esposa de Adorni, y al departamento de la calle Miró al 500, en la Ciudad de Buenos Aires, donde reside el matrimonio.

Este miércoles deberá declarar ante Pollicita la escribana Adriana Mónica Nechevenko, titular del Registro Notarial N° 1580, quien intervino en la escrituración de ambos inmuebles. La Justicia pone el foco en el departamento de la calle Miró, adquirido —según la escritura— por un valor considerablemente menor al de mercado.

En esa línea, al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad se le solicitó el historial completo de dominio de las propiedades bajo análisis, lo que incluye "titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y demás antecedentes registrales".

Las sospechas se reforzaron cuando trascendió que dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, otorgaron a Adorni una hipoteca no bancaria superior a los 200.000 dólares. Ambas aceptaron financiar el 87% del valor del inmueble, pero al ser consultadas por un medio aseguraron no conocer al funcionario.