Rodríguez Larreta ratificó la reapertura gradual de la industria y de los comercios en avenidas a partir del lunes

Horacio Rodríguez Larreta (Foto: captura de TV).

El día después de participar junto al presidente Alberto Fernández del acto en el que se anunció la extensión de la cuarentena en el ámbito del AMBA, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó este sábado que la Ciudad "continuará con la apertura gradual de la industria" como parte de las medidas dispuestas en el plan para reabrir actividades frente a la pandemia de coronavirus. Y del mismo modo, ratificó la reapertura de los comercios en avenidas a partir del lunes.

"Todas las decisiones son en base a datos y evidencia que tenemos en la Ciudad y el nivel de casos sigue estando alto, con un promedio de 1.100 por día. Porr eso nos tenemos que manejar con precaución", sostuvo Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño.

En ese marco, confirmó que el lunes 3 de agosto se completarán las medidas previstas en la primera etapa del plan de reaperturas anunciado por la administración porteña, que prevé la habilitación a abrir a los comercios situados en avenidas de alta circulación. No obstante, remarcó que no se incluirán los centros de trasbordo como Retiro, Once y Constitución, ni la avenida Avellaneda.

El esquema permitió ya la apertura de comercios de cercanía, la ampliación de los días para la salida de niños y niñas en parques y plazas y la práctica deportiva al aire libre.

"Tenemos que consolidar esta primera etapa, ver que funcione y que la gente cumpla", dijo y agregó que "cuando podamos dar certidumbre" para el resto de las actividades que permanecen cerradas por la cuarentena "lo vamos a hacer, pero eso va a depender de cada uno de los vecinos y vecinas".