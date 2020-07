Alberto Fernández ratificó que la cuarentena sigue sin cambios: "Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como hoy"

El Presidente, con Rodríguez Larreta y Kicillof, en el anuncio de una nueva extensión de la cuarentena (Foto: Presidencia).

En un acto en el que estuvo apenas acompañado por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, el presidente Alberto Fernández confirmó este viernes que la próxima etapa de la cuarentena en el AMBA será idéntica a la actual, tal como se rumoreaba en la previa. De este modo, ante el fuerte aumento de casos de COVID-19 de los últimos días, no habrá una mayor flexibilidad ni se producirá el retorno de nuevas actividades a nivel comercial.

"Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como hoy", señaló el mandatario, quien remarcó que su única recomendación para los ciudadanos es "cuidarse".

"Estamos en un momento creciente de circulación del virus. El problema ha empezado a irradiarse a otros lugares, tenemos que llamar la atención sobre lo que está pasando", afirmó Fernández, quien insistió con que "tenemos una enfermedad que no sabemos cómo prevenir ni sabemos cómo curar".

"La circulación se ha convertido en el mayor enemigo para superar la situación de pandemia porque cuando nos relajamos, nos exponemos al peor riesgo", agregó, justificando así la negativa a mayores aperturas.

"Tenemos que parar el crecimiento de la infección, y eso depende de nosotros", dijo Fernández. "Todos nos relajamos, todos sentimos que la cosa estaba contenida. Y la situación está lejos de estar contenida", agregó. Extraño los recitales y que vuelva el fútbol, pero no podemos hacerlo, expresó el presidente en un momento del mensaje en el que se dirigió a los más jóvenes. "Chicos, chicas, chiques, hagamos ese esfuerzo, es una zoncera reunirnos en fiestas privadas".

En un mensaje difundido por video en vivo desde la residencia de Olivos, pero cerrado a la prensa, Fernández hizo una fuerte exhortación -casi en tono de sermón o de reto a la sociedad, sobre todo a los jóvenes- porque no cumplieron con la responsabilidad de aislamiento y distanciamiento social que derivó en un aumento exponencial de casos en las últimas semanas:

"Cada persona fallecida no es un número, tiene nombre y apellido, un rostro, por eso los estoy convocando a cuidar nuestras vidas, no a corregir una estadística. Una vez más, los convoco a no contagiarnos y a no contagiar, los estoy convocando otra vez más a que lo hagamos por decisión propia. Sé que para muchos es complejo también se que nadie me trae una solución mejor", dijo y admitió que lo critican por la decisión.

"No estamos discutiendo cuán libres somos o cuán presos quedamos de la pandemia. Estamos discutiendo el único modo que tenemos para combatir esta pandemia", enfatizó.

El nuevo DNU penalizará las reuniones sociales

Al final del anuncio, luego de que Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof detallaran los términos de la cuarentena en CABA en el Gran Buenos Aires, el Presidente confirmó que desde este sábado regirá el DNU "con las nuevas normas sanitarias" y anticipó que estarán penalizados los encuentros sociales.

"Les pido a todos la máxima responsabilidad Hoy será publicado el nuevo DNU que dispone las nuevas reglas sanitarias. Estarán prohibidos los encuentros sociales, y quienes los lleven adelante -advirtió Fernández- sepan que pueden incurrir en la responsabilidad penal de estar transmitiendo una enfermedad o favoreciendo el contagio de una enfermedad".

"Este encuentro con Larreta y Kicillof duró 61 minutos, en este ratito se contagiaron 268 argentinos y en este ratito se murieron 4 argentinos. Eso es el coronavirus, no nos descuidemos, el problema no lo superamos", advirtió.