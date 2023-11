Rosatti, tras los dichos de Milei: "Hay gente que quiere tener responsabilidades públicas y no leyó la Constitución"

“En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. La señora Thatcher lo fue, así como lo fue Reagan, o lo fue Churchill, como De Gaulle. Thatcher tuvo un rol significativo en la Caída del Muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda”, le dijo a su contrincante, Sergio Massa, quien le preguntó si "era admirador" de la ex primer ministra inglesa.

Ante esto, durante el evento del cual participó Rosatti por los 40 años de la recuperación de la democracia, argumentó: “Sabemos que muchas cosas nos dividen, pero hay otras, las más importantes, las que nos unen. Yo no quiero ningún título especial para los medios, simplemente recuerdo lo que dice la Constitución. Hay gente que tiene o quiere tener responsabilidades públicas y nunca leyó la Constitución”, en clara referencia a los dichos de Milei.

"Entonces cuando uno dice, por ejemplo, que no se puede decir cualquier cosa de Malvinas, no se puede decir cualquier cosa, porque nosotros votamos la cláusula transitoria 1ra que habla de un compromiso de todos los gobiernos para, por vías pacíficas, recuperar la soberanía plena de las Malvinas", añadió el magistrado.

Asimismo, señaló que "no se puede decir que se pueden alquilar, no se puede vender, no se puede. No porque lo diga uno, porque lo dijimos en la Constitución y la cláusula es transitoria porque siempre abrigamos la esperanza de que en algún momento ya no sea necesaria leerla, cuando volvamos a recuperar plenamente la soberanía sobre las Malvinas".

Indirectamente, Rosatti cuestionó a Milei y sus polémicos dichos

"Y cuando se habla de la vigencia de los derechos humanos, cuando se habla de la defensa del valor de la moneda, está en la Constitución, artículo 75, inciso 19, lo que pasa es que hay que leerlo, hay que leer la Constitución", añadió durante el evento en el cual recibió una distinción por haber participado de la Convención Constituyente de 1994.

Además, aprovechó esa mención para también referirse solapadamente a la propuesta de dolarización que tiene como bandera el postulante libertario: “Y cuando se habla de la vigencia de los derechos humanos y de la defensa de la moneda, está en la Constitución. Lo que pasa es que hay que leerla”, dijo.

En ese marco, definió la reforma del ‘94 como “el último acto de grandeza política” que involucró a todos los sectores políticos argentinos. “Teníamos enormes diferencias en el pensamiento, pero un objetivo, la unión nacional que estaba en el preámbulo”, dijo.

Tal vez consiente de que sus dichos serían interpretados en el contexto del escenario electoral, el magistrado expresó: "Yo no quiero ningún título especial para los medios mañana. Yo sólo recuerdo lo que dice la Constitución".

En el acto participaron, además, el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, el embajador Jorge Yoma, el diputado Eduardo Valdés, el exgobernador de Río Negro Horacio Massaccesi, la exvicegobernadora bonaerense Elva Roulet, el exprocurador Enrique Paixao, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y el exdiputado y embajador Juan Pablo Cafiero.