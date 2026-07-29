Quién sería la tercera en discordia entre La Joaqui y Luck Ra

Ante la mención de Tuli Acosta, De Brito recordó que el nombre de la artista ya había aparecido anteriormente en el programa y se refirió a la posibilidad de que ambos pudieran formar pareja: "Ah, sí, la nombramos acá. Sí, que yo dije media atorranta, con cariño lo dije. Ojalá, me gusta la pareja".

Qué se sabe de la separación de La Joaqui y Luck Ra

Tras semanas cargadas de rumores, idas y vueltas mediáticas, La Joaqui y Luck Ra despejaron las especulaciones y confirmaron este miércoles que su historia de amor llegó a su fin. La primera en dar el paso fue la cantante, que publicó un comunicado en sus historias de Instagram. Minutos después, el cordobés replicó exactamente el mismo mensaje en sus redes, oficializando así la ruptura luego de dos años juntos.

Si bien el comunicado reflejaba un acuerdo entre ambos para anunciar la noticia, Yanina Latorre sumó información adicional que rápidamente se transformó en tema central en el mundo del espectáculo. Desde sus habituales posteos en Instagram, la conductora aseguró tener detalles de la separación que no habían trascendido.

"Tengo data fresca de La Joaqui y Luck Ra", escribió en una primera publicación. Luego, desplegó una serie de revelaciones en su clásico estilo de fondo negro con letras blancas. "La dejó él. 25 años, ella 32. Él en Madrid en su mejor momento. Ella con dos niñas. Diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida", sostuvo.

Más adelante, Latorre subrayó que la cantante estaría atravesando un momento delicado y que había apostado fuerte por la relación. "Ella enamoradísima, está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él", afirmó, dejando en claro el nivel de compromiso que La Joaqui había puesto en el vínculo.

La panelista también mencionó un viaje reciente de la artista a Europa para reencontrarse con su pareja. "Fue a visitarlo a Madrid y la dejó. No hay tercero en discordia. Quiere divertirse y, digámoslo... sacarle punta", expresó, descartando la presencia de otra persona en la separación.

En otra publicación, la conductora reveló cuál habría sido el destino elegido por La Joaqui tras la ruptura. "Ella, post separación, se fue a Costa Rica, donde vive su madre, a festejar el cumpleaños de su hija", detalló.

Finalmente, Latorre aseguró que, pese al comunicado conjunto que buscaba transmitir cordialidad, la realidad privada sería muy distinta. "Ella está muy dolida, y él ahora está desacatadísimo. Acaban de subir ambos un comunicado, pero privadamente están a los tiros", lanzó.

Así, las versiones difundidas por la periodista aportan una mirada distinta sobre las razones que habrían marcado el final de la relación entre La Joaqui y Luck Ra, una de las parejas más resonantes de la música argentina en los últimos tiempos.