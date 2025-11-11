En vivo Radio La Red
Política
Diego Santilli
Gobierno
Boletín Oficial

El Gobierno oficializó a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior y hoy jura ante Javier Milei

Con la renuncia de Lisandro Catalán ya aceptada, Javier Milei formalizó la llegada del diputado nacional electo como ministro del Interior. Santilli asumirá hoy en Casa Rosada y será el encargado de reforzar el vínculo político con los gobernadores.

El Gobierno oficializó a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior y formalizó la salida de Lisando Catalán. (Foto: archivo)

A través de una serie de decretos publicados durante la madrugada de este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó la designación del diputado nacional electo Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán.

Leé también Santilli estrena despacho en Casa Rosada recibiendo a gobernadores de la oposición dialoguista
El designado ministro del Interior, Diego Santilli, arranca con el diálogo con gobernadores este viernes en Casa Rosada. El objetivo: la sanción del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias. Foto: Archivo.

La decisión se oficializó casi una semana después del anuncio político. El decreto 794/2025, firmado por el mandatario y su jefe de ministros, indica: “Desígnase en el cargo de Ministro del Interior al contador público Diego César Santilli (D.N.I. N° 17.735.449)”. En paralelo, el decreto 792/2025 acepta la renuncia presentada por Catalán “a partir del 3 de noviembre de 2025”.

Catalán, que era hombre directo de Francos, optó por dejar el cargo, lo que abrió la puerta para el desembarco del referente del PRO, quien había renovado su banca como diputado en octubre encabezando la lista conjunta entre La Libertad Avanza y el macrismo en la provincia de Buenos Aires.

El rol político que asume Diego Santilli

santilli
El Gobierno oficializó a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior y hoy jura ante Javier Milei.

La misión central del nuevo ministro será reconstruir y consolidar los canales de diálogo con los gobernadores, especialmente en un momento clave para la Casa Rosada: la negociación del Presupuesto 2026, el avance de la nueva etapa de reformas y el armado de acuerdos legislativos con los bloques federales y opositores dialoguistas.

En ese sentido, Santilli ya empezó a moverse como ministro incluso antes de asumir formalmente. El viernes mantuvo reuniones con Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). Y este lunes recibió en la Casa Rosada al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y al de Córdoba, Martín Llaryora, ambos mandatarios que se mostraron críticos frente al rumbo nacional en los últimos meses.

Manuel Adorni y Diego Santilli recibieron al gobernador de Chubut, Nacho Torres en Casa Rosada. Foto Min. Interior.

Una vez jurado en su cargo, Santilli recibirá el miércoles al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Será el inicio formal de una nueva etapa de articulación entre el Ejecutivo y los mandatarios provinciales, quienes esperan definiciones claras respecto a partidas presupuestarias, obras públicas y la nueva estructura de transferencias nacionales.

Cuando anunció su designación, Milei destacó que Santilli será el encargado de “articular con los gobernadores y los legisladores cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.

