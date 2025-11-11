Catalán, que era hombre directo de Francos, optó por dejar el cargo, lo que abrió la puerta para el desembarco del referente del PRO, quien había renovado su banca como diputado en octubre encabezando la lista conjunta entre La Libertad Avanza y el macrismo en la provincia de Buenos Aires.

El rol político que asume Diego Santilli

santilli El Gobierno oficializó a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior y hoy jura ante Javier Milei.

La misión central del nuevo ministro será reconstruir y consolidar los canales de diálogo con los gobernadores, especialmente en un momento clave para la Casa Rosada: la negociación del Presupuesto 2026, el avance de la nueva etapa de reformas y el armado de acuerdos legislativos con los bloques federales y opositores dialoguistas.

En ese sentido, Santilli ya empezó a moverse como ministro incluso antes de asumir formalmente. El viernes mantuvo reuniones con Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). Y este lunes recibió en la Casa Rosada al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y al de Córdoba, Martín Llaryora, ambos mandatarios que se mostraron críticos frente al rumbo nacional en los últimos meses.

Manuel Adorni y Diego Santilli recibieron al gobernador de Chubut, Nacho Torres en Casa Rosada. Foto Min. Interior.

Una vez jurado en su cargo, Santilli recibirá el miércoles al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Será el inicio formal de una nueva etapa de articulación entre el Ejecutivo y los mandatarios provinciales, quienes esperan definiciones claras respecto a partidas presupuestarias, obras públicas y la nueva estructura de transferencias nacionales.

Cuando anunció su designación, Milei destacó que Santilli será el encargado de “articular con los gobernadores y los legisladores cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.