Se terminó la agenda internacional y el Gobierno vuelve a la realidad local: la Corte, inflación y protestas en las calles

El regreso de las protestas piqueteras

Piqueteros_marcha.jpeg Unidad Piquetera se movilizó tras denunciar que casi 155.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo fueron suspendidos (Foto: archivo).

Las agrupaciones que conforman Unidad Piquetera se movilizaron el miércoles hacia el Ministerio de Desarrollo Social tras denunciar que casi 155.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo fueron suspendidos.

Los piqueteros reclaman a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, el cese de las suspensiones; que todas las personas afectadas sean citadas en su distrito; la apertura de nuevos cupos para planes sociales, y el aumento del monto a un salario igual a la canasta básica. Además, advirtieron que unas 160.000 personas quedarán en la indigencia si les sacan los subsidios.

El Gobierno respondió que cuentan con lo que resta de enero para completar el trámite para comprobar que estén realizando alguna contraprestación. Mientras tanto, Tolosa Paz estableció que a quienes se les detectaron irregularidades les descuenten un 50% de los $33.000 que cobran por el plan.

La inflación en el centro de la tormenta de enero

623098753af1a_900.jpg Alberto Fernández apuntó contra los especuladores de precios y habló sobre la inflación en la Argentina (Foto: Telam).

Ni bien terminó la Cumbre de la CELAC, el Gobierno tuvo que volver a salir a responder a las críticas por la nueva disparada del dólar y de la inflación. Luego de que no se cumplieran los pronósticos de una tendencia decreciente en diciembre, enero parece volver a darle la espalda a las estimaciones de la Casa Rosada.

El presidente Alberto Fernández volvió a quedar en el centro de las críticas por afirmar en una entrevista a un diario brasileño que "la inflación es un fenómeno autoconstruido" que "está en la cabeza de la gente".

A estos cuestionamientos se sumaron las declaraciones del Papa Francisco en una entrevista con la agencia Associated Press, donde apuntó contra las "malas administraciones" por el récord de pobreza en la Argentina, que estimó en un 52%.

papa francisco.jpg El papa Francisco se mostró muy crítico ante el índice de pobreza e inflación en la Argentina (Foto: gentileza News Sky).

Desde la Casa Rosada no tardó en salir a responderle la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, que culpó por a herencia recibida a la administración de Mauricio Macri.

El Papa no hizo referencia a ninguna administración en especial, sino que comparó el índice de pobreza actual con el que había cuando en 1956 él era un niño: 5%. Qué pasó en la Argentina después de 70 años de administraciones peronistas, dictatoriales, radicales y macristas, es la pregunta, y nadie queda exento de las críticas del Papa en el mapa de la política local.

Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, evitó responderle a Francisco, pero un día antes, en otra entrevista al diario británico The Financial Times, le envió un mensaje a la coalición de gobierno y a la oposición, ratificando que su plan por ahora no es ser candidato presidencial y que sigue concentrado en "el orden fiscal". Inclusive, reclamó que para equilibrar la economía hace falta "orden político".

Lo dijo a horas de que empiece el debate entre oficialismo y oposición por el quorum para las sesiones extraordinarias en el Congreso convocado por el Presidente para tratar varios proyectos de ley económicos y del inicio de la Comisión de Juicio Político a la Corte.

Anuncio del acuerdo económico entre Argentina y Brasil, firman los ministros de Economía Sergio Massa y Hadad..jfif Haddad y Massa, durante la visita de Lula a la Argentina por la cumbre de la CELAC (Foto: Presidencia).

La interna del Frente de Todos: entre las cumbres paralelas de Cristina y el frustrado reencuentro con Lula

La cumbre de la CELAC, organizada exclusivamente por la Casa Rosada y el sector del albertismo en el Gobierno, mostró la grieta interna y el nivel de ruptura entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quienes hace tiempo no hablan sino a través de intermediarios.

Pese a que era una cumbre que concentró a unos 15 presidentes de la región, algunos con los que el kirchnerismo comulga, en el encuentro se vio a un Alberto Fernández solo rodeado de su entorno más cercano. De hecho, se notó el faltazo de los principales referentes de La Cámpora y cercanos a Cristina, como es el caso del ministro del Interior, Wado De Pedro, que prefirió mostrarse en eventos culturales en Mar del Plata.

cristina-xiomara-castrojpg.webp El encuentro entre Cristina Kirchner y Xiomara Castro (Foto: Twitter oficial de Cristina Kirchner).

Tampoco hubo legisladores cercanos a la vicepresidenta, aunque sí otros como Eduardo Valdez, más cercanos a Alberto Fernández.

Mientras tanto, Cristina mantenía en el Senado sus propias cumbres con presidentes que llegaron a Buenos Aires para la CELAC: por allí se mostró en fotos con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y con el de Bolivia, Luis Arce.

Pero fracasó, por problemas de agenda y cuestiones de seguridad, el reencuentro con su amigo Lula da Silva. Aunque desde el lunes corrieron versiones sobre una visita del mandatario brasileño al Senado o de Cristina al Sheraton, la ajustada agenda que le preparó la Casa Rosada a Lula impidió el saludo entre ambos.

Alberto Fernández y Lula Da Silva en el Salón Eva perón de Casa Rosada, en la primera visita oficial del brasileño. .JPG Lula y Alberto Fernánde, durante la reciente visita del presidente brasileño (Foto: Presidencia).

"No hay ningún problema con Lula y Cristina, somos muy amigos de Cristina. Pero Lula vino primero por una bilateral, con una agenda completamente llena, sin ningún intervalo, y ayer la reunión de la CELAC era un encuentro con la región. No había cómo dejar esa agenda", explicó el excanciller brasileño y principal asesor de Lula, Celso Amorim. Otros admiten que, en realidad, no se pusieron de acuerdo en dónde se haría la visita por problemas de seguridad, luego del atentado a la vicepresidenta y el intento de golpe en Brasil.

Así, la puja en el Frente de Todos está puesta entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a quien, desde La Cámpora, buscan impulsar con un operativo clamor en un eventual acto el 24 de marzo.