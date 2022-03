Un senador peronista apuntó contra Alberto Fernández: "No le queda bien el traje"

“Claramente, se ve que este traje no le queda bien… Ni a él ni a su grupo más cercano de colaboradores. A mí me parece que es un problema no atribuible de modo exclusivo a él, sino a algo que venimos remarcando desde el Movimiento Arraigo: el peronismo y el Frente de Todos viene utilizando ya de sobra este modelo de elegir entre pocos o entre uno, quiénes van a ser nuestros representantes a nivel nacional o provincial sin que se generen debates de proyectos o propuestas e ideas que profundicen la propuesta política, la agenda y la narrativa de nuestro espacio y, sobre todo, la gestión. No hablo sólo del diseño electoral. Me refiero desde quiénes integran el gabinete nacional, quiénes definen las políticas públicas y quiénes determinan, incluso, la estética de la coalición. Acá se ha definido un modelo porteño-céntrico”.