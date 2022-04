Sergio Berni apuntó contra el Gobierno y opinó sobre la postura antipiquete de Horacio Rodríguez Larreta

berni larreta.jpg

De todas maneras, aclaró que tiene "una diferencia" con el jefe del Ejecutivo porteño: "El gobierno de Larreta aumentó los planes y además le dio la potestad a los piqueteros de entregar y sacarles los planes a quienes ellos quisieran".

"Los planes en muchos casos no están direccionados a aquellos que lo necesitan. Son un pago para mantener la paz en la calle. Así lo utilizó el gobierno de Macri y no tengo ninguna duda", arremetió Berni en declaraciones en el canal La Nación+.

Una vez mas, Berni apuntó contra el Gobierno nacional

Por otra parte, criticó a la gestión de Alberto Fernández al señalar que el Frente de Todos asumió para revolver "los tres problemas macroeconómicos más importantes para la gente: el salario, la inflación y las tarifas".

alberto fernandez berni.jpeg Berni criticó a la gestión de Alberto Fernández

"Sin embargo, no pudimos resolverles ninguno de los tres problemas. Por eso vamos a discutir hasta que el Gobierno cambie de rumbo y le dé una solución a la gente", remarcó el funcionario de Axel Kicillof.

Asimismo, Berni consideró que "el acampe es algo gravísimo y tristísimo", al tiempo que sostuvo que "los planes sociales vienen a destruir la fuerza productiva del país".

Por otra parte, el funcionario recordó que cuando intervino en un piquete para desalojarlo la entonces ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic lo "amenazó" con mandarlo "a la Justicia" si se "metía en algún corte que fuera de jurisdicción nacional".

acampe-9-de-julio-1.jpg Berni consideró que "el acampe es algo gravísimo y tristísimo"

"Entonces dije 'perfecto no me meto más'. Y la última vez de un piquete en la Riccheri (el jueves y viernes pasado) no me metí y vi desde mi oficina como cuatro personas cortaban durante dos días la Autopista", reveló.

Por último, Berni precisó que se está "en una crisis económica" y aseguró que tiene "muy en claro los intereses" que representa. "El Gobierno no es amigo. Y fíjense como le fue a Mauricio Macri con todos los amigos que tenía. Yo tengo muy en claro qué intereses represento", concluyó.