Sergio Berni, contra Alberto Fernández: "Si Néstor Kirchner se levanta de la tumba, saca de una patada en el orto a unos cuantos"

En relación a Cristina Kirchner que no será candidata este año, Berni señaló: “Dijo que no iba a ser candidata. Por lo tanto, creo que no va a ser. Me parece que estas maniobras judiciales de ponerle el peso de una condena injusta a Cristina no la vuelve competitiva y eso fue lo que dijo en su discurso. Dijo que no va a ser candidata y yo le creo”.

Y agregó: “Un candidato necesita cuatro cosas: primero, vocación de poder, y le puedo asegurar que tengo una gran vocación de poder; segundo, tiene que tener una estructura electoral, que la tengo; después, tiene que tener votos y, cuando camino en la calle, me va muy bien; y la cuarta, como dijo Patricia Bullrich, que ella estaba en desventaja porque (Horacio Rodríguez) Larreta le había dicho que tenía US$6 millones. Hay que conseguir US$6 millones, con eso le peleo a cualquiera”, aseguró en una entrevista con TN.

Sergio Berni responsabilizó a Alberto y Aníbal Fernández

La semana pasada, Berni descartó que Alberto Fernández sea un “muerto político” y remarcó: “Porque los muertos no molestan”.

El ministro lo tildó de “ingrato” y “traidor” al presidente, ya que planteó que “se caracterizó por ser un comunicador en off y en off hablan los traidores”.

Por último, Berni también disparo contra Aníbal Fernández. “Con él ahora ya no puedo coincidir. La última vez que lo vi fue antes de que asumiera como ministro. Hay un antes y un después de eso”, argumentó.

“Al igual que Alberto Fernández, también le hizo mucho daño al peronismo. Perdió la provincia de Buenos Aires con una desconocida (por María Eugenia Vidal). Nosotros le avisamos que iba a ganar la interna pero no la general. No escuchó. La soberbia que lo caracteriza lo llevó a la derrota", finalizó Berni.