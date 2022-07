Sergio Massa: "El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas"

Embed iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

Antes, le pidió a la prensa no especular con posibles nombres que formarán parte de su equipo: "No anticipen ni funcionarios que entran ni funcionarios que salen. Hasta el lunes no voy a empezar a designar ni a correr funcionarios. Les pido que por favor no se presten a mala información".

Este encuentro fue el segundo que Massa y Aberto Fernánde mantuvieron desde que comenzaron a tejerse los cambios en el Gabinete, ya que el tigrense había visitado al Presidente en la mañana del jueves, poco antes de que se oficializara su llegada el Gobierno.

Sergio Massa, superministro: de qué hablará con Alberto Fernández

En la reunión de este viernes se avanzará con la definición de los nombres de los funcionarios que acompañarán al tigrense en el unificado ministerio de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca. Más temprano, el hace poco presidente de la Cámara de Diputados se reunió con Roberto Lavagna y con su equipo económico.

Massa asumirá a partir de que se resuelva el alejamiento de su banca en una sesión especial, convocada para el martes próximo por el propio diputado para formalizar su salida del cuerpo. Al ser consultado por quién lo reemplazará, Massa dijo que "es una decisión que le corresponde al Frente de Todos".

En rigor, si bien desde el oficialismo no confirman en nombre que se impulsará como su sucesor, en las últimas horas comenzó a circular la versión de que los postulantes mejor perfilados son Cecilia Moreau; la exgobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone; y el entrerriano y actual titular de la Comisión de Industria, Marcelo Cassaretto.

Sergio Massa y los nuevos cambios en el Gabinete

El Presidente ya aceptó las renuncias de Julián Domínguez y Gustavo Beliz como parte de la reestructuración de su Gabinete. La extitular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marco del Pont, ocupará el lugar de Beliz en la Secretaría de Asuntos Estratégicos y Castagneto se desempañará como titular del ente recaudador.

El jefe de Estado designó también hoy a Silvina Batakis como presidenta del Banco Nación, por lo que dejará el Ministerio de Economía y se informó que, a pedido del mandatario, Daniel Scioli volverá a la embajada argentina en Brasil y dejará el Ministerio de Desarrollo Productivo. Scioli retornará a la sede diplomática, con sede en Brasilia, "donde realizó un excelente trabajo", valoró su gestión el comunicado de Presidencia.