Por un lado, allí se decidió, tal como pretendía Massa, que el Banco Central subiera la tasa de referencia en 300 puntos básicos para calmar la demanda sobre el dólar y el Banco Central la fijó en 81%. Pesce quería esperar a tomar esa medida, pero Massa urgía al Presidente por consejo de sus dos asesores económicos, Gabriel Rubinstein y Leo Madcur.

La segunda conversación fue sobre el conflicto por la salida intempestiva del jefe de asesores del Presidente Antonio Aracre, que demostró no tener cintura para el cargo que había asumido tres meses antes.

Alberto Fernández le juró a Masa que nunca había imaginado considerar el plan económico que promovía Aracre con una devaluación o desdoblamiento del tipo de cambio. La versión de la existencia de ese plan y el rumor de renuncia de Massa, atribuido a Aracre, terminó de hacer estallar al ministro de Economía y precipitó la salida de Aracre el último miércoles.

Massa jugó con el fantasma de su renuncia e insinúa su candidatura

Massa había amenazado con pegar un portazo y su esposa, la presidenta de Aysa Malena Galmarini, retuiteó un posteo del economista Alejandro Kowalczuk que señalaba que una renuncia de Massa significaba el final del Gobierno.

Massa tiene el apoyo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que comenzó a reflotar la idea de ungirlo como precandidato a presidente por el Frente de Todos; algo que ahora no niegan en el equipo de Massa, pese a que la inflación está desbocada y que el dólar no para de subir.

La foto de Olivos entre el Presidente y Sergio Massa, donde se acordó una suba de tasas moderada, en un punto intermedio de lo que querían Pesce (más baja) y Massa (más alta) allanó el camino para que Massa recibiera en su despacho a Pesce por la tarde y anunciaran otra medida: la postergación de los pagos a las importaciones de servicios profesionales, fletes entre empresas vinculadas y la autorización previa para el pago de intereses en deuda intraempresas.

massa pesce.jpeg

Esto implica una postergación de pagos de 2000 millones de dólares en el mercado de cambios, que busca demorar el vaciamiento de la caja de reservas del Banco Central. Pero esta medida no parece suficiente para aliviar la crisis.

Negocian con el FMI un préstamo de 10.000 millones de dólares

“La crisis del dólar, las reservas y la inflación no tiene precedentes, y no tendrá solución si no hay una inyección de dinero de afuera, de Estados Unidos”, señaló a A24.com un analista económico con llegada a Economia.

En el Gobierno también aseguran que la situación de fondo no se resolverá si continúa el faltante de divisas y por eso Massa negocia con el FMI préstamos externos por un valor de 10.000 millones de dólares. Todavía no es seguro que ese crédito tenga el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos, para lo cual el Presidente debe enfrentarse al sector más radicalizado del Frente de Todos.

Cuando Alberto Fernández se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace dos semanas, éste le ofreció una ayuda de dinero fresco a través del apoyo norteamericano en el FMI para salir de la frágil situación de reservas. Pero a cambio de que la Argentina diera señales de frenar el avance de China en el país, algo que todavía la Casa Rosada no concretó.

El álbum de Massa, sentado con Pesce y con sonrisas con el Presidente

En medio de la jornada turbulenta, cuando el dólar rozaba los 440 pesos, tanto la Presidencia de la Nación como el Ministerio de Economía montaron una operación de comunicación pública y difundieron las fotos de Massa con Fernández, después del mediodía, y de Massa con Pesce, llegada la noche, para demostrar armonía donde no la hay.

De ese modo, Massa sumó más fotos al álbum. Más allá de la evidente sobreactuación, el dólar comenzó a calmarse en todos sus tipos de cambio porque la lectura del mercado fue que Massa estaba firme en su puesto y que los funcionarios del Gobierno todavía están dialogando.

Pero en el Gobierno reina el desconcierto y en Economía no atinan a responder cuál será la batería de medidas que estudian para asegurar que la crisis se disipará. Ante cada consulta, se contestaba con fotos.

La gran incógnita era si este viernes continuará o no la corrida cambiaria. En medio de estas turbulencias, crecieron las versiones de que Massa podría ser candidato presidencial del Frente de Todos porque por ahora es el único que mide en las encuestas, más allá de que el 7,7% de inflación de marzo y las proyecciones de abril no son favorables.

Massa cfk.jpg Cristina Kirchner y Sergio Massa, juntos antes de ser ministro de Economía

Rossi respaldó a Massa por pedido del Presidente

Además, la trepada del dólar al umbral de 430 pesos fue un golpe para el “Plan llegar” con el cual Massa se propone llegar a las elecciones PASO del 13 de agosto sin turbulencias. En el caso de elegir la candidatura, Massa podría dejar su cargo para poder dedicarse a la campaña presidencial.

Entre tantas incertidumbres, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, salió en auxilio del Presidente y contra las versiones de Aracre salió a decir que Massa es “el único autorizado para hablar de medidas económicas”. Es por eso que entre Massa, el Presidente y Pesce evalúan nuevas medidas, que por ahora están en el más absoluto hermetismo.

Curiosamente, también Rossi entró en la danza de nombres presidenciables para el caso en que Alberto Fernández anuncie su retiro de la carrera presidencial. Pero en el Gobierno aseguran que Rossi no mide y que sigue en pie la posibilidad de que el Presidente se incline por apoyar a Daniel Scioli si Massa no se presenta.

Nuevo ajuste de tarifas en medio de la crisis para calmar al FMI

Para llevar algo más de tranquilidad a los mercados y al FMI, Massa anuncio ayer junto a la secretaria de Energía, Flavia Royón, un nuevo aumento de tarifas, porque la situación fiscal también apremia y es un mensaje de reducción del gasto y de menor emisión monetaria, pero aún insuficiente.

En mayo Royón anunció que se quitarán todos los subsidios al nivel de más altos ingresos y podría tener un impacto del 60% en las facturas. Esto se había pedido en el último informe del staff del FMI y se quitarán todos los subsidios a la luz que recibe el nivel 1. Pero no se descarta que se profundice la quita de subsidios.

Massa y una batería de anuncios para posicionarse como candidato

En medio de la crisis, Massa hace equilibrio y no detiene las maniobras para posicionarse como candidato. El ministro saturó su agenda de anuncios de esta semana con buenas noticias populares como los avales para el Mundial de Fútbol Sub 20, el financiamiento al cine, las obras del gasoducto Néstor Kirchner, las colocaciones de deuda local y detalles del programa de incrementos de exportaciones con el dólar soja.

También aprovechó los triunfos electorales de Alberto Weretilneck y de Rolando Figueroa, que no son oficialistas del Frente de Todos, para formular anuncios para esos gobernadores electos de Río Negro y de Neuquén. De ese modo, buscó revertir el provecho que Juntos por el Cambio hizo de las elecciones que ganó Figueroa en Neuquén y las que la oposición ganó en Trelew y en General Cabrera, Córdoba.

Sergio Massa junto a los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilnek (Rio Negro), en una jornada de fuerte incertidumbre cambiaria. Foto MECON..jpg

Weretilneck, en cambio, fue en alianza con Martín Doñate, de La Cámpora, algo que intentó capitalizar el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; otro a punto de lanzarse como precandidato presidencial a la espera de la venia de Cristina Kirchner.

En el oficialismo, ante la orfandad de candidatos, deslizaron a A24.com que si Massa no puede presentarse, no hay que descartar que la jefa del Instituto Patria, Cristina Kirchner, bendiga al gobernador bonaerense Axel Kicillof para una postulación presidencial, aunque todavía el busca su reelección en la provincia.