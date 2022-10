Sergio Massa prepara un nuevo paquete de medidas para contener la inflación y sostener el precio del dólar

El denominado "dólar Qatar o dólar turista" será parte de los nuevos anuncios que tiene en carpeta Massa, en respuesta a los reclamos que recibió el ministro en las últimas reuniones que mantuvo con industriales de la UIA, CAME, CGERA y la cámara de la Construcción (CAMARCO).

Además, se sumarían nuevos anuncios para complementar y profundizar el cepo a las importaciones de productos que el Gobierno considera que no son esenciales -un complemento a la resolución publicada el martes en el Boletín Oficial- como parte de la estrategia para frenar la salida de dólares del BCRA y priorizar la demanda de importaciones de insumos para mantener la producción local y evitar una inminente recesión.

A esos anuncios, se agregaría la semana que viene el pago de un nuevo IFE para sectores vulnerables, medida que todavía no tiene fecha prevista, y se encuentra demorada por el debate sobre los alcances del mismo que discuten los técnicos del Ministerio de Economía, Desarrollo Social y ANSES.

Por otra parte, para atacar la inflación, se espera el relanzamiento el 7 de octubre del nuevo programa de Precios Cuidados -como adelantó a24.com-.

Sergio Massa Estados Unidos.JPG

Luego de definir estos anuncios, la semana que viene Massa tiene previsto viajar a EE. UU. cuando se reúne la Asamblea del FMI. El nuevo encuentro con la titular del Fondo -de concretarse- será luego de que este viernes el directorio del organismo de crédito internacional, apruebe la revisión de las metas fijadas en el acuerdo de refinanciación de la deuda.

Massa espera llegar a Estados Unidos con una aprobación en el Congreso del proyecto de ley de Presupuesto 2023, donde están fijadas todas las pautas del plan económico firmado con el FMI y desde esta semana desfilan funcionarios del Gobierno para defenderlo en la Comisión de Presupuesto de Diputados.

Recién después de resolver el problema macroeconómico, aseguran a A24.com desde el entorno del ministro de Economía, "paulatinamente" Massa se va a concentrar en las medidas locales para atacar de lleno la inflación.

Inflación: ¿Programas que no avanzan por falta de consenso?

importaciones pymes.jpg Sergio Massa aseguró que es prioridad que "cada dólar vaya a la producción" Foto: prensa Economía

En el equipo económico descartan que se estén demorando medidas de ayuda social o para frenar la inflación, y sostienen que Massa está cumpliendo la hoja de ruta que anunció hace 60 días cuando asumió: ordenar primero la macroeconomía.

Dicen que lo viene logrando teniendo en cuenta que recibió las arcas del Banco Central casi vacías y en un mes, con el dólar soja, una medida que anunció él, recaudó más de 8000 millones de dólares.

En eso está trabajando a toda máquina la Secretaría de Comercio que dirige Matías Tombolini -que fue ratificado en el cargo pese a las duras críticas que recibió del kirchnerismo y la oposición por la polémica reunión por las figuritas del mundial mientras los precios de alimentos y productos básicos se volvían a disparar por las nubes en los primeros días de septiembre.

En el Ministerio de Economía, prefieren no hablar de la dura puja distributiva que se reflejó en el extenso conflicto del sector de neumáticos y continúa ahora con reclamos de gremios fuertes como Camioneros, que piden en la reapertura de negociaciones paritarias aumentos de sueldos del 131% para superar la inflación prevista para este año.

neumaticos-abastecimiento-acuerdo-sutna.jpg Neumáticos: el Sutna celebrará el acuerdo con una "histórica asamblea" y el Gobierno adelantó cuando se normalizará el abastecimiento (Foto: Facebook Sutna).

En el kirchnerismo también aumentaron la presión en la última semana. Primero fue el mensaje de la vicepresidenta Cristina Kirchner y luego se sumaron críticas de dirigentes de La Cámpora -desde Máximo Kirchner, pasando por Andrés Larroque- mientras que otras organizaciones sociales y gremiales alineadas al kirchnerismo, como Moyano y la CTA reclaman aumentos de urgencia por decreto, que desde el gobierno siguen demorando.

Las nuevas críticas del kirchnerismo, sin embargo, dejaron en claro que no apuntan contra Massa, aunque sí pusieron en el ojo de la tormenta a los ministros alineados a Alberto Fernández, como el de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, de quienes volvieron a circular rumores de pedidos de renuncia que la Casa Rosada tuvo que salir a desmentir.

En medio de la imparable escalada inflacionaria, la secretaria de Energía, Flavia Royón, se vio obligada a anunciar una nueva postergación de la puesta en marcha de la segmentación de tarifas de electricidad. En el oficialismo hubo dudas sobre el fuerte impacto que tendrán los aumentos de tarifas que se vienen, de entre 70 y 170 % a un 30% de familias que no se inscribieron.

Subsidios tarifas.webp Qué deben hacer los inquilinos para mantener el subsidio de las tarifas de luz y gas

Royón explicó ante la Cámara de Diputados, al defender el proyecto de Presupuesto 2023 el martes, que seguirán cruzando los datos de usuarios entre el ENRE, la ANSES y el ministerio de Desarrollo Social para detectar a las familias en situación de vulnerabilidad, para instarlas a que se inscriban y no se vean afectadas por el aumento.

La preocupación de fondo del Gobierno es en realidad las dudas y falta de credibilidad demostrada por más de 5 millones de hogares que no quisieron brindar sus datos, o no pudieron por desconocimiento, pero que sufrirán un fuerte impacto en sus bolsillos de no continuar recibiendo esos subsidios.

El Gobierno es consciente de que la quita de subsidios en octubre -Transporte aumentará un 40% en diciembre, además de los aumentos que ya habilitó el gobierno para octubre del 4 % para las naftas, del 20 % para las prepagas, servicios de telefonía e internet o colegios privados- también tendrá un nuevo impacto en el índice de inflación, que lejos de desacelerarse, como vaticinó el titular del Banco Central, Miguel Pesce, el martes en el Congreso al defender el presupuesto 2023, hasta ahora sigue escalando a un ritmo del 7 % mes a mes.