Sergio Massa se reúne con su equipo económico en medio de rumores sobre su salida del gobierno

La incertidumbre sobre el futuro inmediato de Massa en el Gobierno surgió el domingo por la noche, poco después de que se conocieran los resultados oficiales de la segunda vuelta. Mientras los rumores indicaban que Massa consideraba tomar licencia en su cargo, fuentes cercanas al ministro de Economía informaron que aún no se había tomado ninguna decisión. Se esperaba que Massa definiera su postura después de la reunión entre Alberto Fernández y Javier Milei.

En declaraciones esta mañana, el secretario de Política Económica y número dos de Sergio Massa en el ministerio de Economía, Gabriel Rubinstein, afirmó que no renunciará a su cargo. "No he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica, no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre", declaró Rubinstein en la red social X.

La situación sigue en desarrollo, y se espera que haya más noticias sobre las decisiones de Massa en las próximas horas.