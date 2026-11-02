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Habló la mamá de Lourdes Fernández antes del juicio contra Leandro García Gómez: "Es un..."

Mabel contó cómo está hoy Lourdes Fernández, destacó el rol de los medios en su rescate y explicó por qué su hija no denunció en su momento.

2 nov 2026, 16:37
Habló la mamá de Lourdes Fernández antes del juicio contra Leandro García Gómez: Es un...

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Habló la mamá de Lourdes Fernández antes del juicio contra Leandro García Gómez: Es un...

Habló la mamá de Lourdes Fernández antes del juicio contra Leandro García Gómez: "Es un..."

A un día del comienzo del debate oral en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 contra Leandro García Gómez, acusado de privación ilegítima de la libertad y lesiones contra Lourdes Fernández, la madre de la cantante, Mabel, se presentó en la sede judicial para conocer de primera mano los detalles de la audiencia, en la que declarará como testigo clave.

En diálogo con Lape Club Social Informativo, la mujer dejó definiciones contundentes sobre el estado de la causa, la salud emocional de su hija y las pruebas que complican al imputado, quien lleva un año detenido con prisión preventiva. "Hay testigos con nombres reservados, hay muchas denuncias y está todo lo que pasó el día que encontramos a Lourdes y todo lo previo cuando él negaba que estuviera ahí, además del peritaje que se le hizo a Lourdes en el Hospital Fernández", enumeró sobre los elementos que permitieron llevar el caso a juicio de oficio, pese a que la artista no impulsó la denuncia.

Mabel también contó cómo se enteró de su citación: "Yo me enteré de casualidad que el juicio empieza mañana y que soy testigo. Como quiero presenciar las audiencias me apersoné hoy para tener un panorama claro".

Cómo está Lourdes Fernández hoy, según su mamá

Consultada por la actualidad de la cantante de Bandana, Mabel se mostró cauta pero optimista: "Con Lourdes estamos bien, ella está mucho mejor que ayer y peor que mañana, es un proceso largo el que tiene que transitar". Y sobre el vínculo entre ambas, agregó: "Durante todo este año fuimos construyendo la relación de a poquito, yo esperando que ella se acercara, porque el proceso lo tiene que hacer ella".

La madre de Lourdes Fernández señaló que su hija está haciendo sus terapias y que ella evita meterse en ese terreno: "Tampoco me meto porque ahí yo soy su mamá, me saco el delantal de médica. Lourdes está mucho mejor que el año pasado, está progresando. La ayuda mucho trabajar, está enfocada en su proyecto musical y eso suma".

Sobre los inicios del conflicto, en 2022, cuando la artista mostró públicamente sus lesiones en redes, Mabel reveló por qué su hija evitó el camino judicial: "Cuando ella compartió las lesiones, este hombre se estaba revinculando con sus hijas, entonces Lourdes no quiso hacer la denuncia porque no quería que las nenas perdieran la revinculación con el papá. Lourdes es muy generosa y yo muchas veces le digo que la generosidad tiene que tener un límite".

El rol del periodismo en el rescate de Lourdes Fernández

Mabel reconoció que la intervención de la prensa y del entorno de amigas fue determinante para rescatar a su hija del departamento donde permanecía retenida: "Decir que le salvé la vida a mi hija son palabras mayores, no fui yo sola, porque haciendo solo la denuncia no hubiera pasado nada. Fueron las amigas y el periodismo también. Gracias a los medios y a que ella es una persona pública se pudo resolver esta situación".

Y recordó cómo se aceleraron los tiempos: "Cuando no salía la orden de allanamiento todos los canales pusieron el mismo graph, algo como '¿qué está esperando el juez para firmar la orden?' Y al ratito de eso firmó. Ojalá esto se dé con todas las chicas que están pasando por lo mismo", reflexionó, emocionada.

Por último, habló de cómo afronta el inicio de las audiencias: "No tengo miedo de que él quede absuelto, hay que tenerle miedo a tener miedo porque te paraliza. Yo hago lo que tengo que hacer, hay muchas cosas que todavía no se saben en la causa". Y cerró sin pedir venganza: "Me da mucha pena que él esté en esta situación, un hombre universitario, con familia. Esto es un fracaso para el ser humano, es muy triste que existan estos casos. No es que yo deseo venganza, deseo que esté bien separado de Lourdes".

Dejé afuera una frase de Mabel sobre la dinámica de los casos de violencia de género, porque puede leerse como que responsabiliza a la víctima. Si la querés incluir, la sumo.

     

 

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