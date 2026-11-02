Habló la mamá de Lourdes Fernández antes del juicio contra Leandro García Gómez: "Es un..."

La madre de Lourdes Fernández señaló que su hija está haciendo sus terapias y que ella evita meterse en ese terreno: "Tampoco me meto porque ahí yo soy su mamá, me saco el delantal de médica. Lourdes está mucho mejor que el año pasado, está progresando. La ayuda mucho trabajar, está enfocada en su proyecto musical y eso suma".

Sobre los inicios del conflicto, en 2022, cuando la artista mostró públicamente sus lesiones en redes, Mabel reveló por qué su hija evitó el camino judicial: "Cuando ella compartió las lesiones, este hombre se estaba revinculando con sus hijas, entonces Lourdes no quiso hacer la denuncia porque no quería que las nenas perdieran la revinculación con el papá. Lourdes es muy generosa y yo muchas veces le digo que la generosidad tiene que tener un límite".

El rol del periodismo en el rescate de Lourdes Fernández

Mabel reconoció que la intervención de la prensa y del entorno de amigas fue determinante para rescatar a su hija del departamento donde permanecía retenida: "Decir que le salvé la vida a mi hija son palabras mayores, no fui yo sola, porque haciendo solo la denuncia no hubiera pasado nada. Fueron las amigas y el periodismo también. Gracias a los medios y a que ella es una persona pública se pudo resolver esta situación".

Y recordó cómo se aceleraron los tiempos: "Cuando no salía la orden de allanamiento todos los canales pusieron el mismo graph, algo como '¿qué está esperando el juez para firmar la orden?' Y al ratito de eso firmó. Ojalá esto se dé con todas las chicas que están pasando por lo mismo", reflexionó, emocionada.

Por último, habló de cómo afronta el inicio de las audiencias: "No tengo miedo de que él quede absuelto, hay que tenerle miedo a tener miedo porque te paraliza. Yo hago lo que tengo que hacer, hay muchas cosas que todavía no se saben en la causa". Y cerró sin pedir venganza: "Me da mucha pena que él esté en esta situación, un hombre universitario, con familia. Esto es un fracaso para el ser humano, es muy triste que existan estos casos. No es que yo deseo venganza, deseo que esté bien separado de Lourdes".

Dejé afuera una frase de Mabel sobre la dinámica de los casos de violencia de género, porque puede leerse como que responsabiliza a la víctima. Si la querés incluir, la sumo.