Este domingo, la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, lanzó una dura advertencia y aseguró que "los chicos que están en las tomas no son alumnos regulares, perdieron la regularidad”, porque con el nuevo modelo de presentismo bimestral del 85%, solo tenían siete días de faltas. Por ese motivo, señaló que los estudiantes que continúan en las tomas deberán cumplir “medidas compensatorias” como “ir a la escuela los días sábados”, para recuperar los días perdidos, y que si no no podrán acreditar las materias: “En mi tiempo se llamaba quedar libre”.