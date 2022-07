Subsidios de luz y gas: apenas el 40% completó el formulario y hay dudas sobre el futuro de la segmentación

El Gobierno nacional decidió prorrogar la fecha hasta fin de mes para aquellos hogares que aún no completaron el formulario, disponible en la página www.argentina.gob.ar/subsidios, que ya tuvo un total de 29.699.425 visitas.

Un total de 6.314.332 hogares completaron el formulario para mantener los subsidios de energía y gas desde el 15 de julio cuando se abrió la inscripción.

A partir de las 23.59 de hoy y hasta el 31 de julio a las 23.59 podrán completar el formulario de manera virtual, sin necesidad de acercarse a una oficina de ANSES, todas las personas que aún no pudieron hacerlo con cualquier número de DNI.

Hoy culminó el registro para quienes tienen DNI terminado en 6, 7, 8 y 9. Del informe se desprende, que 2.391.776 hogares del segmento completaron el formulario.

Luz y gas.jpeg De cuánto será el aumento para quienes pierdan los subsidios de las tarifas de luz y gas.

Además, desde la Casa Rosada se informó que "del total de inscriptos, 268.624 pertenecen a la tarifa 1, de ingresos altos, e irán perdiendo los subsidios gradualmente; 3.477.652 pertenecen a la tarifa 2, de ingresos bajos, que mantendrán los subsidios, al igual que los 2.568.056 que pertenecen a la tarifa 3, de ingresos medios.

Según fuentes oficiales, es una cifra importante, pero claramente insuficiente si se toma en cuenta que en el país hay cerca de 17 millones de hogares con electricidad y unos 9 millones de hogares con gas por redes.

El número de inscriptos es clave para la suerte de la segmentación tarifaria. El Gobierno informó que el 10% no calificaba dentro de las condiciones fijadas para acceder al subsidio pero esperaba cruzar los datos de los formularios que llenen los usuarios para corroborarlo con los datos de ingresos y patrimonios personales que tiene el Estado en las bases de la AFIP y la ANSES, entre otros organismos oficiales.

De mantenerse los 6 millones de inscriptos, estarían quedando fuera del régimen de subsidios unos 9,3 millones de hogares que cumplirían las condiciones para mantenerlos, pero optaron por no inscribirse.

Las asociaciones de consumidores enviaron el viernes pasado una carta al secretario de Energía, Darío Martínez, donde le piden que se postergue hasta octubre la fecha de inicio de la quita del subsidio por los problemas que han ido surgiendo en las últimas semanas. Afirman que los usuarios de electricidad son 16,5 millones.

El Gobierno esperará hasta fin de mes para ver las cifras finales y ver si se suman aquellos que no pudieron hacerlo en el plazo fijado en la primera etapa que cerró el 26 de julio.

Falta agregar a los que pidieron turno presencial en las sedes de ANSES y les dieron fecha para las próximas semanas.

Lo que se está haciendo para ampliar la cantidad de inscriptos al registro es negociar con las distintas provincias para firmar convenios de intercambio de información y poder cargar al sistema a los usuarios de tarifa social de las distintas jurisdicciones, pero esos acuerdos podrían demorar entre 2 y 3 semanas.

Otro punto que no está claro es si efectivamente solo el 10% de los usuarios de luz y gas por redes los que no califican para el subsidio y qué pasará con los que cumplan los requisitos pero por distintas circunstancias no se inscribieron.

El gobierno afirma que las familias que ganan más de 3,5 canastas básicas (364.760 pesos, según los valores de junio) son efectivamente el 10% de los hogares. Tomaron esa información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), una herramienta mientras que consultoras estiman que el tope para conservar el subsidio podría empujar a la tarifa plena (con aumentos de entre 200 y 300 % paulatinamente hacia fin de año), al 30% de los hogares en todo el país, o incluso más.