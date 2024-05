El Gobierno no acepta cambios en el RIGI y dice que ya tiene los votos para la sanción de la Ley Bases

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que lo que dijo Rolandi corre por cuenta del funcionario, aunque indirectamente, terminó avalando la posibilidad de aceptar algún cambio para ampliar los consensos, aunque la condición del Gobierno es que los radicales y aliados voten en positivo la ley bases en general.

¿Qué es el RIGI?

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones o más conocido en los pasillos como “Sr. RIGI”. En el proyecto Ley Bases que envió Javier Milei al Congreso, y que cuenta con media sanción en Diputados, ofrece un marco legal de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios con el objetivo del oficialismo de atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares y generar un ambiente de seguridad jurídica que fomente la llegada de capital extranjero y nacional. Es fuertemente cuestionado en la discusión de comisiones en el Senado.

Beneficios impositivos:

Impuesto a las Ganancias: Alícuota reducida del 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura. Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años.

Alícuota reducida del 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura. Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años. Impuesto al Valor Agregado (IVA): Devolución acelerada de saldos a favor en un plazo no mayor a tres meses. Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros.

Otros impuestos: Computar el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.

Beneficios aduaneros: Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos. Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.

Beneficios cambiarios: Libre disponibilidad de divisas para exportaciones: 20% el primer año. 40% el segundo año. 100% a partir del tercer año. Divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.

Estabilidad normativa: Estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años. Garantía de no afectación por normativas más gravosas.

Requisitos para adherirse al RIGI

Para aplicar al régimen, los proyectos deben cumplir con ciertos requisitos:

Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU):

Sociedades Anónimas (incluidas unipersonales) y Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Sucursales de sociedades extranjeras.

Uniones transitorias de empresas.

Monto de Inversión Mínima:

Proyectos con una inversión superior a 200 millones de dólares.

Sectores incluidos:

Agroindustria, Infraestructura, Forestal, Minería, Gas y Petróleo, Energía y Tecnología.

Detalle del plan de inversión:

Cronograma estimado de inversión.

Empleo directo e indirecto estimado.

Balance comercial y de flujos de divisas proyectado para cinco años.

¿Qué va a pasar con el RIGI?

Otras fuentes indicaron cercanas a uno de los principales negociadores con gobernadores y senadores, confirmaron la estrategia de la Casa Rosada respecto a los cuestionamientos del RIGI de parte de los bloques de UxP y un sector del radicalismo, que encabeza Martín Lousteau.

"El RIGI no fue problema en Diputados y creemos que contamos con los votos", aseguran mientras especulan con conseguir el apoyo de algunos senadores del peronismo no kirchnerista vinculados a gobernadores del norte que apoyan la iniciativa, y los patagónicos.

"Hay que ver si el peronismo votan los 33 iguales o hay algún diputado que responde a gobernadores del norte y de la Patagonia que apoya el RIGI, teniendo en cuenta los beneficios para la explotación de recursos minerales, el litio y petróleo", señalaron en Balcarce 50.

De hecho, aunque no figura en la agenda oficial, el ministro del Interior, Guillermo Francos no descarta recibir en las próximas horas al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, un ex radical kirchnerista que tiene 3 senadores propios.

Sin embargo, aclaran que insistirán hasta el final con que la ley bases salga sin modificaciones:

"Queremos que la ley salga así y somos optimistas, pero en caso de que haya modificaciones puntuales, volverá a Diputados para que traten esas modificaciones puntuales, que demorarán la sanción definitiva una o dos semanas más, pero no es un drama", dijo otra fuente de la Casa de Gobierno consultada por A24.com.

En ese marco, en la Casa Rosada insisten en que, más allá de las críticas al RIGI, "no hay ninguna duda que se va a aprobar en general y se avanzará después con la firma del "Paco de Mayo".

En la Casa Rosada reconocen por ejemplo algunas inconsistencias o errores de redacción que podrían aclararse como el artículo 163 que reclaman modificar algunas provincias, por considerar que de aprobarse el RIGI consideraría nula y avasallaría jurisdicciones de las provincias, por considerar que es superior a cualquier ley provincial o local. "Se puede ajustar la redacción para que no haya trabas legales", admitió otra fuente del oficialismo, por lo bajo.

Aunque defiende el capítulo de las excensiones impositivas a empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares en emprendimientos o explotación de recursos locales, las provincias denuncian que la le avasalla sus derechos en materia impositiva y derechos sobre legislar en materia ambiental sobre sus territorios.

Adorni defendió el RIGI: "Hay que dejar atrás esos lemas de que si te llevas las ganancias del país son un vende patria"

MANUEL ADORNI 5.jpg

El vocero presidencial, Manuel Adorni salió a defender el RIGI ante las críticas del bloque de Unión por la PAtria y del senador radical, Martín Lousteau entre otros opositores como la exvicepresidenta, Cristina Kirchner, que acusaron al gobierno de pretender beneficiar a empresas multinacionales en detrimento de la recaudación del Estado y de empresas Pymes locales que quedarían afuera del régimen de grandes inversores, que tendrán el beneficio de girar a sus casas matrices en el exterior, las ganancias sin pagar impuestos.

"Hay que dejar atrás esos lemas de que si te llevas las ganancias del país son un vende patria. Cuando invertís, por ejemplo poniendo un almacén, más allá de hacerte rico, vas generando empleo y movilizas a otros rubros que movilizan la economía. Pagas impuestos, eso de que me llevo las ganancias sin dejar nada no ocurre nunca, bajo ningún caso", dijo Adorni.

Martin Lousteau.png

Y agregó: "La inversión es un elemento necesario para crecer. No podés contar sin inversión, al revés hay que motivar no solo la inversión extranjera a todos locales que empiecen a apostar por el país desde el sector privado. Invitados a todos los argentinos y extranjeros a invertir, como dijo Elon Musk", desafió el vocero de Milei.