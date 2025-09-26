En vivo Radio La Red
Susto en la Casa Rosada: un humo blanco por un cortocircuito generó preocupación y evacuaron el edificio

El incidente se inició a metros de la oficina de Santiago Caputo, lo que provocó la intervención de los Bomberos y personal de casa militar que lograron controlar la situación.

Un momento de sombra se vivió en la Casa Rosada en la tarde de este viernes cuando un denso humo comenzó a circular por los pasillos del edificio de Gobierno. El incidente se inició a metros de la oficina de Santiago Caputo, que estaba reunido con Cristian Ritondo y Diego Santilli, quienes fueron evacuados, lo que provocó la intervención de los Bomberos y personal de casa militar que lograron controlar la situación.

El foco del problema estuvo centrado en el cableado de una de las cocinas que está en el primer piso de la Casa Rosada en el ala que da a la Plaza Colón y si bien el denso humo blanco encendió las alarmas y generó preocupación, no llegó a generar mayores problemas pese a que se tuvo que evacuar parte del edificio como el caso de Cristian Ritondo y Diego Santilli junto a Santiago Caputo, quienes luego retomaron la reunión, una vez controlada la situación, según infromó para A24.com Stella Gárnica.

La falla por lo que se generó la humareda fue un cortocircuito, lo que generó la rápida acción de los bomberos que controlaron el foco del incendio. En tanto, el presidente Javier Milei no se encontraba en el lugar, ya que había regresado de su gira por EEUU en la mañana de este viernes y se recluyó en la Quinta de Olivos.

La que sí tuvo agenda dentro de la Casa Rosada fue Karina Milei quien llevó adelante varias reuniones. En tanto, al momento del incidente no trascendió si estaba en el lugar, pero sí que se trató de un hecho menor que pudo ser controlado a tiempo.

La campaña electoral y la agenda de Milei

En cuanto a la campaña para las elecciones del 26 de octubre para diputados y senadores nacionales, el jefe de Estado viajará este lunes a Ushuaia para comenzar con la agenda de actos y recorridas. El equipo electoral busca reforzar la presencia del primer mandatario en el interior para disputarle el voto a los gobernadores.

Milei planea visitar siete provincias que eligen senadores y otras cuatro con alta cantidad de electores para reforzar la campaña. Se trata de Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta y Tierra del Fuego, más la Ciudad de Buenos Aires.

El presidente cerrará la campaña con un acto en la Ciudad de Córdoba, donde ya realizó el lanzamiento el viernes pasado. Según la Cámara Nacional Electoral, la campaña vence el 24 de octubre a las 8 de la mañana, de forma que el jefe de Estado tiene un mes para coordinar las visitas a las provincias.

