Susto en la Casa Rosada: un humo blanco por un cortocircuito generó preocupación y evacuaron el edificio

La que sí tuvo agenda dentro de la Casa Rosada fue Karina Milei quien llevó adelante varias reuniones. En tanto, al momento del incidente no trascendió si estaba en el lugar, pero sí que se trató de un hecho menor que pudo ser controlado a tiempo.

La campaña electoral y la agenda de Milei

En cuanto a la campaña para las elecciones del 26 de octubre para diputados y senadores nacionales, el jefe de Estado viajará este lunes a Ushuaia para comenzar con la agenda de actos y recorridas. El equipo electoral busca reforzar la presencia del primer mandatario en el interior para disputarle el voto a los gobernadores.

Milei planea visitar siete provincias que eligen senadores y otras cuatro con alta cantidad de electores para reforzar la campaña. Se trata de Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta y Tierra del Fuego, más la Ciudad de Buenos Aires.

El presidente cerrará la campaña con un acto en la Ciudad de Córdoba, donde ya realizó el lanzamiento el viernes pasado. Según la Cámara Nacional Electoral, la campaña vence el 24 de octubre a las 8 de la mañana, de forma que el jefe de Estado tiene un mes para coordinar las visitas a las provincias.