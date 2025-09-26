La firme reacción de Mariana Brey tras enterarse que Nancy Pazos le iniciará una demanda

La panelista enfatizó que prefiere no hablar más del tema en los medios, que espera todo se dirima en el ámbito judicial. "Todo lo que tiene que ver con cuestiones judiciales, se resuelve en el ámbito de la Justicia", mencionó.

Por último, Mariana Brey no dio marcha atrás con sus dichos, que tanto ofendieron a Nancy Pazos. "Yo di una opinión y me dedico a hacer mis análisis y punto. No tengo nada de qué disculparme", cerró, firme con su postura.

¿Nancy Pazos le hace juicio a Mariana Brey?

Días atrás, Mariana Brey tildó a Nancy Pazos de “golpista” en medio de un debate en la mesa de A la Barbarossa (Telefe), luego de escuchar las duras críticas de la periodista al gobierno de Javier Milei.

En una nota con A la tarde (América TV), Nancy Pazos anunció que le iniciará acciones legales a Mariana Brey. “Alguien que está en los medios de comunicación tiene que darse cuenta de la diferencia entre una opinión y una acusación. Ella me acusó de un delito. Eso está mal”, expuso.

“Como veo que sigue trabajando en los medios de comunicación, que aprenda”, remarcó.

Nancy se mostró firme con su decisión: “Ella no pidió disculpas ni nada por el estilo. Igual, aunque me pidiera disculpas, yo estoy dispuesta a avanzar a nivel judicial”. Y agregó: “No se le puede decir gratuitamente asesina o golpista a una persona. Eso es un delito”.

La periodista precisó que aún está definiendo quién la representará en la Justicia: “Estoy decidiendo con qué abogado voy a llevar adelante todo”, añadió.

Por último, Nancy afirmó que espera una reparación económica de parte de Mariana Brey: “Me va a tener que pagar. Quiero que pague con plata, que se ve que es lo que le duele”, sentenció.

¿Qué dijo Robertito Funes de su pelea con Nancy Pazos?

El pasado miércoles, en Intrusos (América TV), Nancy Pazos lanzó fuertes declaraciones sobre Robertito Funes, con quien mantiene una disputa porque ella prefiere no estar en A la Barbarossa cuando él reemplaza a la conductora, Georgina Barbarossa.

“Yo arreglé con el canal no estar. Concretamente, lo que le dije al canal, y está firmado así, es que yo soy columnista de Georgina Barbarossa”, expuso la panelista.

Más tarde, Robertito Funes llamó al programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Al aire, el periodista no ocultó su enojo con Nancy Pazos.

“Yo no jodo para laburar, si me atacan, respondo”, aseguró el cronista de A la Barbarossa sobre el conflicto con su colega.

Robertito explicó que intenta no engancharse en los cuestionamientos: “Si la gente tira mala onda, la ignoras”, acotó.

El periodista recordó que han compartido varias veces el aire sin inconvenientes: “Yo he conducido el programa de Georgina y ella ha estado como columnista. Yo he estado como movilero, ella va al piso y no hay ningún problema. En esos casos, fingimos demencia los dos”, detalló.

Al cierre, Robertito reveló cuál fue su acuerdo al sumarse al ciclo: “Cuando arman el programa. Me llama el productor del ciclo y me ofrece acompañar a Georgina en la co-conducción. Yo le dije: 'en el móvil fluyo, la paso bien, y le doy contenido al programa'. Cuando ella no esté, yo la quiero reemplazar. Ese fue el arreglo y así quedó”, explicó.