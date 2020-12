La sutil advertencia de Lorenzetti ante la "polarización" por las críticas de Cristina y Alberto a la Corte

Juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti (Foto: Archivo)

"La polarización, difundida en muchos países, preocupa porque se discute sobre todo pero no se logran acuerdos sobre nada", señaló el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti en una sutil respuesta a las críticas lanzadas por la vicepresidenta Cristina Kirchner avaladas por el presidente Alberto Fernández y que este lunes desataron una dura denuncia de la alianza opositora, Juntos por el Cambio, a los cambios que pretende impulsar el oficialismo al sistema judicial.

En una columna publicada el domingo en el portal Infobae, Lorenzetti no mencionó directamente a Cristina ni a Alberto Fernández, pero advirtió sobre "los conflictos que puedan ser administrados y no generen crisis de todo el sistema".

El ex presidente de la Corte durante el gobierno de Cristina, salió a responder de esta manera a la carta crítica de la vicepresidenta contra la Corte, y a los cambios que impulsará el Gobierno a partir de las recomendaciones que entregó el miércoles pasado la Comisión de Juristas entre ellos, el abogado de Cristina, Beraldi, al presidente Alberto Fernández.

"El pluralismo y la diversidad constituyen hechos incontrastables, y por ello es necesario asumir criterios comprensivos de las distintas posiciones para arribar a un consenso entrecruzado, que si bien no será lo que cada uno desea, permitirá en cambio lo que todos desean, es decir, una sociedad ordenada en base a un criterio más realista de justicia (Rawls, “Justice as Fairness. A restatement”), cuyos conflictos puedan ser administrados y no generen crisis de todo el sistema", señala la misiva publicada por Lorenzetti en Infobae el pasado domingo.

La polémica se produce en el marco de un creciente clima de tensión política entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la oposición parlamentaria luego de la dura carta dada a conocer la semana pasada por la vicepresidenta, denunciando sobre la existencia de presos políticos del kirchnerismo y a horas de que militantes oficialistas marchen en reclamo de la liberación del ex vicepresidente de Cristina, Amado Boudou, detenido en el marco de una causa por presunta corrupción.

Lorenzetti admitió que "el conflicto es inevitable, y en general es bueno para motorizar el cambio, pero requiere unas bases estables".

"Es un partido que se juega entre dos equipos pero deben existir reglas y un árbitro. El problema es que cada vez hay menos reglas de juego consensuadas y se impugna a los árbitros", advirtió en referencia a las críticas emanadas desde el kirchnerismo al funcionamiento de la Corte.

Utilizando distintas teorías de filósofos clásicos y modernos, Lorenzetti dijo que "en una sociedad plural el consenso no significa que todos piensen igual, sino que es el resultado final del encuentro de posiciones diferentes. Pero el problema en el mundo actual es que el diseño institucional y tecnológico promueve el desencuentro y la pérdida del control de las narrativas unificadoras de los países".

En un intento por salir de la "grieta", el juez advirtió sobre la polarización que los cambios en la Justicia generan entre oficialismo y oposición: "Hoy hay muchos relatos diferentes, sectoriales, que compiten entre sí y dificultan la unificación en la idea de una nación".

"Estas características llevan a la polarización, lo cual produce parálisis en las decisiones por la falta de acuerdos básicos", dijo Lorenzetti y pidió "un aumento de la flexibilidad de las partes y un incremento de las opciones de solución".

Qué dice el informe de la "Comisión Beraldi"

Entre otros puntos, el informe de 969 páginas que recibió el presidente Alberto Fernández el miércoles de la semana pasada a manos del Consejo Asesor de Juristas, le recomienda aumentar el numero de miembros de la Corte, y revisar las funciones de la Corte con consenso en el Congreso.

El informe, al que tuvo acceso A24.com, también recomienda modificaciones en la carta orgánica del Consejo de la Magistratura y los mecanismos de traspaso de la Justicia Penal Federal a la Ciudad, regulación de los juicios por jurados y la modificación al sistema de elección y mandato del Procurador General de la nación, es decir, el jefe de los fiscales que en el nuevo sistema judicial, tendrá más poder de investigar frente a los jueces.