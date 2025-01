Terminó la misión del FMI pero el Gobierno admite que "no hay fecha" para firmar un nuevo acuerdo

“Una misión del FMI visitó Buenos Aires la semana pasada para avanzar en las conversaciones sobre un nuevo programa. El diálogo fue altamente constructivo y positivo. Los equipos técnicos continuarán conversando en las próximas semanas", indicaron desde Casa Rosada.

Según trascendió de fuentes extraoficiales, la misión de técnicos del FMI que había llegado a Buenos Aires para mantener reuniones con el equipo de Luis Toto Caputo y Santiago Bausilli, del Banco Central, terminó este martes, pero en un marco de total hermetismo, ambas partes decidieron no brindar información sobre la marcha de las negociaciones y cómo siguen, tal vez a la espera de una decisión a más alto nivel tanto de parte del organismo internacional, como del presidente argentino.

Según rumores de las conversaciones seguirían las diferencias por la política cambiaria y el ritmo de salida del cepo que propone Milei de lo que esperaba el FMI, e incluso, algunas fuentes no descartan que estén analizando como alternativa, la firma de un acuerdo corto hasta antes de las elecciones legislativas de octubre y reabrir las negociaciones de fondo más adelante, cuando se conozca el resultado de las elecciones legislativas en las que el gobierno espera plebiscitar la gestión y reformas de Milei.

Ante la consulta de A24.com sobre cómo siguen las negociaciones y si hubo algún tipo de avance en la semana que estuvieron los técnicos del FMI en Buenos Aires en la cartera que conduce Caputo se limitaron a señalar que "eso lo va a decir el FMI en su debido momento".

Se espera que la vocera del FMI, Julie Kozak, de una señal o gesto sobre la marcha de las negociaciones en su habitual conferencia de prensa semanal el próximo jueves en Washington.

El Fondo publicará ese día un comunicado con los detalles de las conversaciones que hasta ahora fueron mantenidos en un absoluto hermetismo, sin fotos ni partes de prensa.

En ese marco, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, difundió un mensaje en redes sociales X con una férrea defensa del plan económico y los resultados a un año de gestión, y reclamó a las provincias que bajen impuestos, luego de que este martes el Gobierno anunciara una nueva baja de tributos, esta vez vinculadas a las importaciones de autos y motos.

Así, Caputo volvió a reclamar a las provincias que bajen impuestos y hagan el ajuste del gasto en los estados locales, como el que hizo la nación, para obtener superávit, pero sin hacer referencia a la marcha de las negociaciones con el FMI, que se retiró este martes del país sin formular declaraciones.

La misión había llegado la semana pasada luego de la cumbre que mantuvo el presidente Javier Milei en el Foro de Davos, Suiza, con l titular del organismo, Kristalina Georgieva y la participación del presidente de la ceremonia de asunción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo cual ahora la Casa Rosada espera un gesto de apoyo ante el Fondo de su par de la Casa Blanca, que incluye expectativas sobre un posible desembolso de entre 11.000 y 15.000 millones de dólares de desembolsos paulatinos del FMI para la salida del cepo cambiario durante este año 2025.

Redujimos a cero, y en tan solo un año, 15 puntos de PIB de déficit consolidado (Tesoro + Banco Central), bajando un 30 por ciento el nivel de gasto del Estado y terminando con la emisión monetaria. Estas medidas permitieron la baja fenomenal de la inflación (y con ella, el nivel… — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 28, 2025

En un intento de bajar las expectativas, el vocero de Milei, Manuel Adorni, señaló este martes que aunque "no hay fecha prevista para la firma de un acuerdo, el acuerdo seguramente va a estar" y destacó que "no hubo en la historia de las negociaciones con el Fondo alguna otra vez donde el Gobierno argentino hizo lo que tenía que hacer y ordenó las cuentas como tenía que ordenar".

En ese marco, Adorni dijo que desde la Casa Rosada "entendemos que no va a haber inconvenientes en la firma de un acuerdo, aunque admitió que llevará más tiempo de lo que muchos esperan porque todavía "no hay montos definidos, todavía no hay fecha de levantamiento del cepo, y hasta que no estén las condiciones dadas, el presidente ya confirmó que indefectiblemente dijo que este año eso va a ocurrir".

Adorni pidió disculpas por "entender que el plazo temporal de un año no los conforma, y espera tener más información en la próxima…".