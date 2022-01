Tierra del Fuego no aislará a contactos estrechos sin importar si están vacunados

El gobierno de Tierra del Fuego adhirió a los nuevos protocolos de aislamiento que bajó el ministerio de Salud de la Nación. La cartera sanitaria fueguina resolvió que no se aislará a los contactos estrechos de casos positivos de coronavirus, pero "sin importar que estén vacunados o no". El único requisito es no ser conviviente de la persona contagiada.