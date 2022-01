"Contacto estrecho", el hitazo de Dani La Chepi.

"Me estaba por ir de viaje... ya tenía los pasajes... y me llega tu mensaje que a las 11 te hisopaste... ¡Y soy contacto estrecho....! ¡Casi casi muy estrecho! Y ahora me la paso oliendo... por si tengo... por si tengo... porque soy contacto estrecho", dice la letra de la canción de La Chepi.

Nuevo récord de casos de coronavirus: confirmaron 109.608 contagios en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas se confirmaron 109.608 casos de coronavirus en Argentina, un nuevo récord diario producto, según señalan los infectólogos y las autoridades sanitarias, de la circulación comunitaria de Ómicron. Se trata de la cifra más alta desde el inicio de la pandemia.

El índice de positividad en los hisopados fue del 56,20%, cinco veces más del 10% recomendado por la OMS.

Las provincias que más contagios reportaron fueron Buenos Aires, con 39.183 casos; Córdoba, con 14.978; CABA 12.107; Santa Fe 9.594; Mendoza 3.581, Salta 2.643 y Tucumán 3.263

Se sumaron a su vez 40 muertos, 22 corresponden a hombres y 18 a mujeres. Los testeos de la jornada fueron 195.008 y en total ya se hicieron 28.841.649 pruebas diagnósticas desde el inicio de la pandemia.

Desde el inicio de la pandemia, se acumulan 6.025.303 casos totales y 117.386 personas fallecidas con coronavirus.