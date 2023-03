Aníbal Fernández, tras la amenaza a Messi en Rosario: "Los narcos han ganado"

El funcionario del Gabinete que responde a Alberto Fernández planteó que la situación en Rosario es compleja "desde hace 20 años", y detalló que durante 2022, la cartera que lidera coordinó 2050 procedimientos que dejaron el saldo de 2077 detenidos. "Estamos trabajando muy fuerte, dispuesto a seguir haciéndolo financiado por el Gobierno Nacional", aseguró.

Además, reveló que se comunicó telefónicamente con el intendente Pablo Javkin tras el ataque, y reveló que designó como nexo político con el gobierno provincial a su jefe de Gabinete, José Lucas Gaincerain.

El reclamo de Pablo Javkin a Aníbal y Alberto Fernández

Pablo Javkin 1.jpg El intendente de Rosario, Pablo Javkin, habló luego del ataque a balazos a un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien también estaba mencionado en el mensaje, se trasladó al lugar del ataque.

En declaraciones a Radio 2 de Rosario, aseguró que para controlar la ola de violencia se necesitan acciones directas: “A mí no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario”.

“Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que para Rosario no hay un carajo de ayuda concreta”, dijo con tono enojado Javkin y exigió: “Rosario está en la Argentina y en la provincia de Santa Fe y necesita respuestas”.

Asimismo, responsabilizó directamente a "las fuerzas que tienen que evitar estos hechos".

“¿A cuánto está el Presidente de acá, a media hora? Vengan acá los que tiene responsabilidad. Yo soy intendente de la Ciudad, yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí no me dejaron”, añadió el intendente ya desde el lugar donde de la balacera.

Además, añadió “los mensajitos son muy claro, pero no me van a correr. Está claro lo que sucede, cómo y cuándo sucede. Esto es más grave que lo electoral. Acá es todo por la plata, el narcocrimen, la economía narco”.

“Cada vez que exigimos algo concreto y directo, aparecen estas acciones. Tenemos seis fuerzas (de seguridad) en Rosario, ¿dónde están? Cuantos hechos hubo en esa zona, ¿15 o 16?, ¿dónde están?”, se preguntó.