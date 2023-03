Amenaza a Messi | Patricia Bullrich y Larreta insistieron con el uso de las FF.AA: "No hay lugar para soluciones a medias"

Y completó: "No hay lugar para soluciones a medias y respuestas graduales. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser de frente y sin cuartel. Debemos usar todos los medios del Estado para derrotarlos, incluyendo a las Fuerzas Armadas".

bullrich-messi.png

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también se refirió al hecho con una proposición de cara a las elecciones 2023: "La gente en Rosario quiere y necesita vivir tranquila. Mi propuesta es un Gobierno Nacional presente y ocupado en recuperar la calle, con 3.000 gendarmes persiguiendo a los narcos mientras las FF.AA. blindan nuestras fronteras", sostuvo.

El ex presidente Mauricio Macri, por su parte, indicó: "Esto es terrible. Otra advertencia al gobierno nacional y al de Santa Fe de que no se puede convivir con el narco. Hay que combatirlo con decisión. A fin de año esto empieza a cambiar. Todo mi apoyo a Leo, Antonela y sus familias".

Sergio Berni en A24, tras la amenaza a Messi: "O gobierna el Estado o gobiernan los narcos"

Embed

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dialogó con A24 tras la amenaza mafiosa contra Lionel Messi y su familia política. "Me da mucha pena lo que pasa en Rosario, hay que solucionarlo de manera contundente. O gobierna el Estado o gobiernan los narcos", expuso.

"Cualquier ciudadano, más allá de Messi, está expuesto a este flagelo y hay que hacer el esfuerzo para terminar con estas amenazas. No me temblaría el pulso para hacer lo de Bukele (presidente de El Salvador que construyó una cárcel para 40 mil presos vinculados al crimen organizado) y hacerlo más riguroso", completó Berni, quién se negó a evaluar la tarea su par de Seguridad en Nación, Aníbal Fernández.

En tanto Maximiliano Pullaro, presidente del bloque Evolución de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados de Santa Fe, dijo: "El ataque criminal a la familia Messi Roccuzzo es parte de lo que viven a diario los vecinos en Rosario. En un contexto de descontrol de la calle y las cárceles, se pueden tomar medidas si el gobernador sale de la soberbia y la inacción".

El intendente Javkin sobre la amenaza a Messi: "A mí no me van a correr"

rosario messi amenaza.jpeg El intendente Javkin sobre la amenaza a Messi: "A mí no me van a correr" (Foto: A24).

Pablo Javkin, intendente de Rosario, habló con los medios después de la amenaza narco a Messi y expresó con enojo la situación actual que vive la ciudad santafesina.

"¿Dónde están los que nos tienen que cuidar? Yo no tengo armas, a mí no me van a correr con esto", sostuvo el intendente luego de que se difundiera el mensaje detrás de la balacera donde se menciona que "Javkin es narco, no te va a cuidar".

El funcionario señaló que minutos antes de llegar al supermercado de la familia Roccuzzo habló con el gobernador y el ministro de seguridad: "No se necesita una autorización del juez para buscar a los que hicieron esto. Todos hablan de la situación de Rosario".

"Dudo de todo, que me demuestren quién fue", manifestó Javkin. Un testigo del hecho declaró que a las 2:58 de la madrugada una moto, en el que había dos personas a bordo, pasó por el frente del local y disparó 14 veces contra el local administrado por el primo de la esposa del delantero de la Selección Argentina.

messi_amenaza_1.png_2108497866.png

"Lo que se busca es la repercusión. Hablé con el ministro de Seguridad y con el gobernador, yo los quiero acá. ¿A cuánto esta el Presidente de acá? A media hora, ¿no?", se preguntó en forma sarcástica Javkin dando a entender la ausencia de las autoridades provinciales y nacionales sobre el narcotráfico.

Por último, Javkin solicitó que se actúe como corresponde y que se sepa cuánto antes los responsables: "No dejemos que ensucien más a Rosario. Dejemos trabajar a la familia Rocuzzo en paz".