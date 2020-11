"Ni Trump, ni Biden: el problema es Argentina": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió a las elecciones en los Estados Unidos, que aún no evidenciaron un claro ganador, y reflexionó: "Ni Trump, ni Biden: el problema es Argentina". "No somos un país creíble y eso se puede ver con un montón de indicadores", advirtió.

"Siendo las 6 de la tarde (hora argentina) todavía no está claro quién será el próximo Presidente del país más importante del mundo. Estamos ante uno de los finales más reñidos de la historia de los Estados Unidos. ¿Es mejor Biden o Trump? Bueno, llega un momento donde estás tan desconectado del mundo en que es lo mismo quién gane, el problema es Argentina".

"Gane quien gane, Argentina hoy está muy lejos de ser considerada un país serio por el mundo occidental. La política internacional no se construye solo con petróleo y soja, sino también con gestos e ideología. Y en los últimos años Argentina no ha parado de dar gestos de cercanía hacia otro orden mundial. De hecho, la relación más sólida que cultivó la ex presidenta, sin dudas, fue con Vladimir Putin".

"Hoy se cumplen 15 años del 'No al Alca', esa recordada cumbre de Mar del Plata en la cual Kirchner, Lula y Chávez mandaron a George Bush y al 'Alca' literalmente al carajo. Con los años aprendimos que Argentina se subió a un tren bolivariano que los aisló del mundo. Vivir en los márgenes del mundo también tiene consecuencias. A la Argentina no le cambia si gana Trump o Biden, el problema es Argentina".

"Argentina, lamentablemente, no es visto como un país serio por occidente, porque coqueteamos con Venezuela, no tenemos moneda nacional, tenemos la quinta o secta inflación más alta del mundo y volvimos a estafar a los acreedores de nuestra deuda. No somos un país creíble y eso se puede ver con un montón de indicadores: el más concreto es el riesgo país".

"El solo hecho de que Trump esté en carrera para reelegir como Presidente del país más importante del mundo nos tiene que obligar a pensar en qué mundo vivimos. Trump todavía hoy tiene un discurso de la 'anti-política' muy eficaz y se transformó en el mejor canalizador de la bronca de la clase media americana".

"El aprendizaje entonces debería ser no despreciar liderazgos que parecen acabados por sus formas extravagantes pero que terminan representando a mucha gente. En Argentina subestimaron al kirchnerismo y volvió a ganar después de todo lo que ya sabemos. Habrá que preguntarse, entonces, con mayor humildad y menos soberbia por qué hay una masa enorme de la población que está afuera del sistema y que se siente atraída, representada y escuchada por estos populismos".