Detuvieron a Quique Felman en Miami por una investigación que sacude al deporte

La situación se agravó porque, según Molinari, todo dependía del nombre y la trayectoria del jugador convocado. Felman habría quedado con una deuda millonaria en el casino, y en Nevada esas obligaciones se transforman en deudas con el fiscal tras tres meses de impago.

El caso expone un entramado complejo que involucra a periodistas, exfutbolistas y representantes, y que ahora está bajo la lupa de la Justicia estadounidense.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la detención de Quique Felman

Ángel de Brito anunció en su cuenta de X la apertura de una investigación en Estados Unidos que involucra a periodistas deportivos y exjugadores de fútbol. El conductor de LAM reveló que el caso está vinculado a maniobras de lavado de activos y que ya hay nombres bajo la lupa.

"Hay varios ex jugadores y personas vinculados a futbolistas y ex del seleccionado, involucrados en maniobras sospechosas", escribió el conductor de LAM, confirmando que el caso es mucho más amplio de lo que se pensaba.

De Brito relató cómo funcionaba el sistema: se invitaba a jugadores a participar de “presencias en casinos en Las Vegas” con todos los gastos pagos. Una vez allí, se les imponían condiciones muy estrictas: “Que tienen que jugar para otra gente. Que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar. Que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino. Que no se puede tomar alcohol mientras jugás. Que hay que comportarse bien. Que hay cámaras por todos lados y nos filman, por las dudas que te quedes con alguna ficha o algo del casino. Hay que abrir una cuenta para que nos habiliten a jugar; las cuentas son personales”.

En ese contexto, el periodista de TyC Sports, Quique Felman, quedó detenido en Miami y quedó a disposición de la Justicia norteamericana.