El Gobierno mueve sus "alfiles" en el Congreso en busca de los votos para el Presupuesto y las reformas

El encuentro será para definir el cronograma de cara a las sesiones extraordinarias de diciembre. La intención del oficialismo es aprobar el Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal con la que quiere capturar los dólares que están por fuera del sistema financiero. La reunión con los senadores oficialistas también apuntó a conseguir la media sanción de la reforma laboral.

Ese mano a mano con Villarruel, programado para las 12, también tendrá como objetivo limar asperezas luego de algunos cruces que tuvieron a través de las redes sociales y para definir quién será el presidente provisional del Senado, a partir de la sesión preparatoria que se realizará en febrero. "Que nos ayude y no nos boicotee", afirmó Bullrich.

En declaraciones a Radio Mitre, Bullrich analizó que la "relación con Villarruel es de distancia con el Gobierno" y planteó que a ella le "toca un rol institucional y lograr que el Senado funcione, ayudando a las ideas que nosotros representamos, por las que ella está en ese lugar".

"Así que eso va a ser nuestro pedido, que nos ayude, no que nos boicotee", señaló.

Bartolomé Abdala (San Luis) quiere continuar como presidente provisional del Senado, aunque desde la Casa Rosada mencionan para ese lugar al fueguino Agustín Coto y a la neuquina Nadia Judith Márquez, a quien cerca de Karina Milei consideran muy leal. La actual diputada asumirá su banca el 10 de diciembre.

La reunión con el bloque de senadores oficialistas, a la que asistieron también algunos senadores electos, se realizó en el Anexo del Senado, en el edificio de la ex Caja de Ahorro, en el despacho de la senadora Ivanna Arrascaeta, y sirvió para que la ministra, que asumirá como presidenta del bloque oficialista, siga trabajando en el armado legislativo.

martin menem diputados.jpg Debate en Diputados: pasaron a un cuarto intermedio para una reunión de bloques con Martín Menem. (Foto archivo)

Por su parte, según confirmaron fuentes oficialistas a A24.com, Menem se prepara para encabezar una serie de reuniones con los jefes de bloque de los espacios dialoguistas con el objetivo de garantizar respaldo a las reformas que el Gobierno pretende debatir en diciembre.

La convocatoria incluirá al titular del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y busca sumar a Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), entre otros aliados legislativos.