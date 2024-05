Vaticinan un paro masivo de la CGT y Milei lo espera con una reunión de Gabinete en Casa Rosada

Milei encabezará la habitual reunión de gabinete de los jueves y seguirá junto a sus ministros las alternativas de la protesta desde el edificio de Balcarce 50, adonde se espera que arribe, como es costumbre, alrededor de las 8,30 de la mañana.

Javier Milei encabezó nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada. Foto Archivo presidencia..webp

El Gobierno cuestionó que el paro convocado por la CGT afectará a casi 7 millones de personas sin que la medida tenga “justificación aparente”, y advirtió que a los empleados estatales que paren “se les descontarán sus haberes del día” mientras que las organizaciones que participen de la marcha “deberán afrontar los gastos que ocasionen”.

Según anticipó el vocero presidencial, Manuel Adorni, "los que trabajan en el gobierno no paran" y por orden del presidente, se descontará el día de paro a los empleados estatales que no acudan a sus lugares de trabajo.

Sin embargo, reconocen que debido a la adhesión de los gremios de transporte a más de 6 millones de argentinos aunque quieran ir a trabajar, se les dificultará llegar. Lo que dejó dudas sobre de qué manera el gobierno podría aplicar el descuento del día laboral a los estatales que no asistan a sus puestos.

El gobierno confirmó que "sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones".

El titular del gremio de ATE, Rodolfo Aguiar le respondió: "Aunque el Gobierno quiera amedrentar a los trabajadores del Estado, violando la libertad sindical, no lo logrará".

cgt.jpg

"La adhesión a la medida de fuerza va a ser total. Mañana en Casa Rosada no vas a tener ni quien te sirva el café @madorni. Además, si van a descontar los días de huelga, vos no tendrías que haber cobrado ni uno solo de tus sueldos millonarios. No hiciste nada productivo. Estás de paro desde que ingresaste. Fin", replicó el dirigente de los estatales.

Para garantizar el derecho a trabajar de los choferes de colectivos y de quien necesita transportarse para no perder su jornada de trabajo, la Secretaría de Transporte informó que coordinó con el Ministerio de Seguridad el despliegue de efectivos policiales, móviles y agentes, que estarán distribuidos en puntos estratégicos de riesgo, asegurando las condiciones de seguridad para que puedan transitar sin problemas.

También habrá personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

¿Qué gremios adhieren al paro y qué servicios no funcionarán con el paro de la CGT?

paro-general-cgt-2048x1152.jpg

Se trata de la segunda medida de fuerza de la central obrera en lo que va del gobierno de Milei. La primera había sido el 24 de enero y se concretó con un paro nacional de 12 horas con movilización.

Según confirmó el jefe de la CGT, Héctor Daer, todos los gremios que forman parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) adherirán al paro general de este jueves 9 de mayo. Esto incluye a los siguientes sindicatos:

FAECYS (Comercio)

UOCRA (Construcción)

UPCN y ATE (Estatales)

FTIA (Alimentación)

FATSA (Sanidad)

UOM (Metalúrgicos)

UTHGRA (Hoteles y gastronómicos)

UATRE (Rurales)

SMATA (Mecánicos)

Luz y Fuerza (Energía)

FNTC (Camioneros)

UTA (Transporte colectivo urbano)

La Bancaria

CEA (Docentes)

¿Qué pasará con el transporte?

paro general.png

En cuanto al transporte, se espera que el paro sea de 24 horas, desde las 00 hasta las 23:59 del jueves. Con la confirmación oficial sobre el paro de la UTA (Unión Tranviarios Automotor), resta que defina si participará o no el gremio de La Fraternidad.

La UTA ratificó que adherirá al paro nacional convocado por la CGTpara el próximo 9 de mayo. "Desde las 00:00h y hasta la medianoche los trabajadores del autotransporte de pasajeros no prestaremos servicios", informaron. Por lo tanto no habrá colectivos y trenes.

Los subtes se verán afectados por la medida de fuerza, ya que según confirmaron Metrodelegados adherirán al paro desde las cero horas del jueves 9 de mayo. La empresa Emova, que gestiona el servicio de subterráneos, sos…

¿Qué pasará con trabajadores públicos y estatales?

Desde gremios de transporte, salud, bancarios, educación, industriales, estatales, entre otros, confirmaron que se suman a la medida de fuerza y marcharán en protesta a las políticas de ajuste del Gobierno en varias provincias.

Al paro general de la CGT se sumará la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) de Hugo Yasky, que ya confirmó su acompañamiento en la movilización.

Tal como ocurrió en el último paro sindical, los gremios de trabajadores estatales, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y UPCN (Unión de Personal Civil de la Nación) se espera que adhieran a la medida.

¿Qué pasará con las clases?

aula-receso-clases-120398123901820312.webp

El paro cuenta con el respaldo de diversos gremios, que ya confirmaron su adhesión, como la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el principal gremio docente y las clases se verán afectadas en gran parte del país.

En un comunicado indicaron que su reclamo es por más financiamiento para la educación pública, el pago del FONID, jubilaciones dignas, entre otros puntos. En los colegios privados los docentes y alumnos quedaron liberados con faltas justificadas.

Paro de la CGT: ¿Qué pasará con bancos y comercios?

bancos anses.png

Tampoco habrá bancos este jueves. La Asociación Bancaria ratificó que se plegará al paro general convocado por la CGT y adelantó que por ese motivo no habrá atención en ninguna entidad financiera del país.

Empleados de comercio también adherirán a la medida, al igual que los gastronómicos. Aunque estos sectores tienen una particularidad: "Es un tema complejo para el sector porque el consumo se desplomó. Adherimos al paro, pero probablemente los dueños abran igual", explicaron desde uno de esos sectores. Creen que muchos trabajadores tendrán que ir igual para cuidar sus puestos de trabajo.

Se espera que las grandes cadenas de supermercados y centros comerciales tampoco trabajen durante la jornada del jueves. El titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, difundió un comunicado en el que el conjunto del gremio adherirá a la medida.

Paro CGT: ¿Quiénes no adhieren?

En tanto, una serie de gremios y organismos no adhieren al paro nacional de la CGT o no han confirmado aún que se suman a la medida de fuerza de este jueves.

A pesar de las medidas anunciadas públicamente por la UTA, hay trabajadores pertenecientes al Grupo Dota que tienen la voluntad de cumplir con su trabajo y no se van a adherir al paro, prestando servicio en 43 líneas de colectivos.

Para esto, la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Seguridad, se dispondrán efectivos policiales, móviles y agentes para asegurar las condiciones para que puedan transitar.

El Gobierno estimó las pérdidas económicas por el Paro

Un informe difundido por la Secretaría de Transporte de la Nación, estimó que el paro de la CGT afectará a 6.593.000 personas que se movilizan habitualmente en colectivos y trenes; 703 vuelos cancelados que perjudicarán a 93 mil pasajeros aproximadamente.

Habrá pérdidas económicas para Aerolíneas Argentinas de aproximadamente 2 millones de dólares y para Trenes Argentinos de 200 millones de pesos.

Solamente teniendo en cuenta el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el paro del próximo jueves llevado adelante por la Confederación General del Trabajo (CGT), perjudicará a cerca de 5 millones de personas que no podrán movilizarse en transporte público, incluyendo colectivos y trenes.

En este sentido, el paro en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), afectará a cerca de 4 millones de personas que no podrán trasladarse en colectivo en el AMBA.

El organismo de fiscalización del transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), estará verificando el nivel de cumplimiento de colectivos en el AMBA.