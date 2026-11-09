Flor Torrente habló sobre su salud y reveló la enfermedad que padece

Con el tratamiento en marcha, no todo fue sencillo: "Pasan dos meses y empiezo a sentirme pésimo. Tuve que bajar el nivel de trabajo. Me cambian de pastilla, y ahora voy a ver si el nuevo tratamiento funciona", comentó.

Para cerrar, la actriz dejó un mensaje a sus seguidores: "Escuchen su cuerpo, no dejen de hacer lo que les hace bien, tomense esos momentitos para respirar, porque loquitos no llegamos lejos". Y reflexionó: "La reflexión, que nadie me pidió, háganse chequeos todos los años. Denle atención a su cuerpo, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla". Cerró con un "Los quiero, y aguante los chequeos anuales que nos permiten prevenir".