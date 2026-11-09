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EN PRIMERA PERSONA

Flor Torrente habló sobre su salud y reveló la enfermedad que padece

La actriz Flor Torrente contó en Instagram que una ecografía anual los médicos detectaron algo que no estaba bien.

9 nov 2026, 16:17
Flor Torrente habló sobre su salud y reveló la enfermedad que padece

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Flor Torrente habló sobre su salud y reveló la enfermedad que padece

Flor Torrente habló sobre su salud y reveló la enfermedad que padece

Flor Torrente habló de su salud y contó que, tras realizarse sus chequeos médicos anuales, descubrió que padece un problema que desconocía.

En un video que compartió en Instagram, la hija de Araceli González dio detalles de cómo se enteró: "Como todos los años, me hago chequeos anuales. Me estoy haciendo la ecografía de las carótidas y el médico me dice: 'Tenés placas'".

La noticia la golpeó de inmediato. "Automáticamente, mi cerebro, más allá de toda la meditación, el entrenamiento mental y psicológico, terapia, lo único que pensó fue: 'Me voy a morir mañana'", recordó.

El tratamiento de Flor Torrente y su mensaje: "Denele atención a su cuerpo"

Flor Torrente contó que salió del consultorio llorando. Según explicó, tenía el colesterol por las nubes y le indicaron tomar una pastilla de por vida para que desaparezcan las placas y baje el colesterol. "Me dijo que es hereditario", agregó.

Con el tratamiento en marcha, no todo fue sencillo: "Pasan dos meses y empiezo a sentirme pésimo. Tuve que bajar el nivel de trabajo. Me cambian de pastilla, y ahora voy a ver si el nuevo tratamiento funciona", comentó.

Para cerrar, la actriz dejó un mensaje a sus seguidores: "Escuchen su cuerpo, no dejen de hacer lo que les hace bien, tomense esos momentitos para respirar, porque loquitos no llegamos lejos". Y reflexionó: "La reflexión, que nadie me pidió, háganse chequeos todos los años. Denle atención a su cuerpo, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla". Cerró con un "Los quiero, y aguante los chequeos anuales que nos permiten prevenir".

     

 

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