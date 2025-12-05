Victoria Villarruel participó en la reunión de presidentes de Parlamentos Iberoamericanos en España
La vicepresidenta expuso en Madrid donde llamó a fortalecer la cooperación legislativa frente a los desafíos tecnológicos, geopolíticos y demográficos que enfrenta la región.
La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, participó este viernes 5 de diciembre de la Reunión de Presidentes de Parlamentos de la Comunidad Iberoamericana, un encuentro preparatorio del XII Foro Parlamentario Iberoamericano que se desarrolló en el Congreso de los Diputados de España.
Este ámbito forma parte del camino hacia el Foro de 2026, cuya declaración final será elevada a la XXX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana, prevista también en Madrid. En la apertura intervinieron Francina Armengol, presidenta del Congreso español; Pedro Rollán, presidente del Senado; José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores; y Andrés Allamand, secretario general iberoamericano.
Durante la Sesión Central, dedicada a los principales temas que integrarán la hoja de ruta del Foro, Villarruel planteó una visión centrada en la identidad compartida de Iberoamérica y la necesidad de respuestas conjuntas ante un escenario global en transformación.
“Nos encontramos ante un momento de redefinición global”, señaló, al advertir sobre el impacto de la inteligencia artificial, la computación cuántica, las biotecnologías y los cambios demográficos, a los que calificó como desafíos “de escala civilizatoria”.
La vicepresidenta destacó que la región posee una ventaja estratégica por su riqueza en recursos naturales, minerales críticos, energía, tierras raras y valores culturales. “Lo más valioso que podemos aportar es nuestra cultura, con profundos valores humanos, familiares y sociales”, afirmó.
Villarruel también llamó a fortalecer las instituciones democráticas: “Necesitamos instituciones sólidas, patriotas y con vocación de servicio”.
Los tres ejes que propuso Villarruel para la cooperación iberoamericana
1. Innovación tecnológica e inteligencia artificial
Sostuvo que la transformación digital está cambiando el trabajo, la producción y la educación, y que la regulación de la inteligencia artificial debe basarse en criterios éticos que garanticen dignidad humana, privacidad y bien común. Propuso avanzar en marcos regulatorios coordinados, ecosistemas regionales de investigación y centros de datos compartidos.
2. Seguridad alimentaria y bioeconomía
Remarcó la importancia de Iberoamérica en la producción global de alimentos y llamó a promover legislación que impulse la transformación local de materias primas, la agroindustria, el empleo de calidad y la sostenibilidad. “Debemos liderar cadenas de valor y no limitarnos a ser proveedores de materias primas”, sostuvo.
3. Políticas de cuidado de la vida y sostenibilidad demográfica
Advirtió sobre la baja natalidad que afecta a la región y su impacto en el desarrollo. Propuso políticas de apoyo a la maternidad, incentivos habitacionales, redes de cuidado y programas que promuevan la fecundidad. “La población es la base humana de cualquier nación”, afirmó.
Reclamo por Malvinas y cierre de la jornada
Villarruel también abordó cuestiones de soberanía, reafirmando la posición argentina sobre la situación en el Mar Argentino y la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, agradeciendo el apoyo histórico de los países iberoamericanos.
La jornada concluyó con la aprobación de una hoja de ruta común y actividades institucionales para las delegaciones, que incluyeron recorridos por el Congreso y el Senado de España. Este viernes, las autoridades invitadas participarán de los actos oficiales por el 47° aniversario de la Constitución Española en Madrid.