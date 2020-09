Vilma Ibarra sobre la carta de Macri: "Usa palabras que hieren la convivencia democrática"

Vilma Ibarra en Animales Sueltos, con Luis Novaresio. Foto: archivo

La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, participó este domingo de Living in Amercia (América). Allí se refirió a la carta que publicó Mauricio Macri y criticó duramente el discurso del expresidente.

"Lo que me pareció preocupante son los términos que usa para referirse al oficialismo. Usa palabras como demagogia, falso, censura, vivir con miedo, apropiación, oscuridad. Creo que eso hiere el diálogo en la convivencia democrática. Recuerdo que este hombre alguna vez prometía cerrar la grieta", aseguró la funcionaria.

"No hizo ninguna autocrítica de su gobierno cuando perdió en primera vuelta. Él dijo que lo midiéramos por su lucha contra la pobreza y la terminó aumentando. Dijo que no iba a haber ajuste en su gobierno y que pelear contra la inflación era fácil. Hubo un ajuste brutal y la inflación se duplicó además de endeudarnos por varias generaciones. Esa deuda no quedó en infraestructura sino que se fue del país"

Luego, Ibarra continuó hablando del tema y destacó que en ningún momento Macri acompañó las decisiones sanitarias del Gobierno. "Este es un Gobierno que asumió hace 9 meses y en tres tuvo esta pandemia. El contexto es grave. Un ex presidente tiene que aportar para la salud de los argentinos. Macri no toma noción del contexto en el que estamos viviendo", dijo.