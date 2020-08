Weretilneck cruzó a Frederic: "Hoy el Estado te reconoce más por violar las leyes que por cumplirlas"

Manifestantes en Rio Negro reclaman la desocupación de tierras tomadas. Foto: Twitter

El senador nacional y ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cruzó a la ministra de Seguridad Sabina Frederick por su denuncia contra los vecinos de Villa Mascardi y Bariloche.

"La denuncia de @SabinaFrederic contra los vecinos de Bariloche y Villa Mascardi que ayer se manifestaron pacíficamente, es la validación de una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas", escribió Weretilneck en su cuenta de Twitter.

Frederick denunció a los vecinos que, a través de una manifestación sobre la ruta 40, reclamaron por la toma y ocupación de tierras de los integrantes del lof Lafken Winkul Mapu.

— Alberto Weretilneck (@Weretilneck) August 30, 2020

A través de un extenso hilo de Twitter, el senador desmintió que se trate de una toma pacífica de las tierras y denunció robos, quemas y amenazas por parte de esta comunidad a los habitantes de Villa Mascardi.

"El no reconocimiento de la Argentina como Nación y de nuestros Símbolos Patrios, el no reconocimiento de las autoridades electas democráticamente por los ciudadanos, y el no reconocimiento a la propiedad estatal y privada, es la postura ideológica de este grupo violento y extremo", escribió.

"Ni siquiera están inscriptos en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Este conflicto tiene su inspiración y modelo en el conflicto que se da en la Araucanía Chilena, de enorme gravedad en todos los aspectos, con pérdidas de vidas, violencia y alto costo económico"

Sobre el final, el ex gobernador reclamó "una mayor presencia del Estado Nacional y un compromiso estable y permanente" para resolver el conflicto.

"Señora Ministra, no es responsabilizando a la Pcia de Río Negro y tratando el conflicto como un tema de delitos menores. Su Gobierno tiene un problema mayor, en nuestro País se debe cumplir la Constitución y las Leyes más allá de clases sociales, credos y pertenencias ideológicas"