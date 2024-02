"Yo sólo compartí un mensaje": el martirio que vivieron en prisión por una presunta infidelidad a Gerardo Morales

"Me detuvieron el 4 de enero. Me secuestró personal de civil a una cuadra de mi domicilio, en una camioneta que no tenía identificación de la policía", indicó en el comienzo de su relato.

Y agregó: "Me llevaron a (Agencia Federal) Delitos Complejos y me empezaron a hacer preguntas. No me decían por qué estaba detenido".

nahuel-morandini-roque-villegas-penal-gorriti-600x330.jpg El apoyo a Villegas y Morandini durante su detención en Jujuy (Foto: El submarino Jujuy)

Cuando finalmente le comunicaron a Villegas que "había infringido algunas leyes" empezó a sospechar los motivos de su detención. "Yo sólo compartí el mensaje que estaba en las redes sociales", aclaró.

Arrepentido por replicar el tuit contra Gerardo Morales

Gerardo Morales.jpg Gerardo Morales, gobernador de Jujuy (Foto: archivo).

Consultado sobre el material que compartió en la plataforma social respecto de la burla al gobernador Morales, el hombre expresó: "La verdad es que lo tomé como un chiste. Obviamente pido disculpas porque nunca tomé dimensión de lo que se hacía".

Acerca de cómo fue la experiencia de la detención, Villegas respondió: "Todos comprendieron que nuestra situación (junto con la de Morandini) fue una cosa de locos. Tratamos de convivir de la mejor manera posible".

"Nadie del Gobierno de Jujuy pidió disculpas, eso acá no pasa", completó en dus descargo.